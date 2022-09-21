Путин боится проиграть Украине, в Кремле готовились объявить общую мобилизацию – Данилов

Путин 20 сентября собирался объявить общую мобилизацию в России - Данилов / Коллаж Главред, скриншот YouTube

Глава Кремля Владимир Путин должен был объявить общую мобилизацию в России, но из-за споров в своем окружении пошел на уступки. Путин боится поражения в Украине, сейчас им руководит страх. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что вечером 20 сентября президент страны-агрессора Владимир Путин должен был объявить общую мобилизацию в России. Однако из-за споров в своем окружении он вынужден был пойти на уступки и объявил частичную мобилизацию.

"Он это должен был сделать вчера вечером, но, как мы понимаем, внутри приближенной к Путину группы есть определенные споры, потому что вчера должна была быть мобилизация, а сегодня уже частичная мобилизация. Мы понимаем, что там происходит", - объяснил ситуацию Данилов.

Как полагает чиновник, сейчас Путиным движет исключительно страх перед поражением на войне против Украины.

"Вы видите страх врага, как старый, больной и нервный человек читает текст из суфлера, который ему написали. Для нас это не неожиданность. С учетом того, что они заканчиваются, они набирают новых", - подчеркнул Алексей Данилов.

Путин объявил в России частичную мобилизацию

Глава страны-агрессора РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию на территории России. Москва собирается отправить на войну с Украиной военных запаса и лиц, служивших в российской армии. Также Кремль признает "результаты" так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва хочет мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко считает, что Россия на первом этапе частичной мобилизации призовет не более 40-50 тысяч человек.

Кремль намерен при помощи новых военных стабилизировать линию фронта и сдержать контрнаступление сил обороны Украины.

Смотрите видео ТСН - чего ждать после объявления Путиным частичной мобилизации в России

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