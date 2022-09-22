"Разрушил мировой порядок": Путина осадили на Генассамблее ООН

Энтони Блинкен / Reuters

Президент РФ Владимир Путин и Россия разрушает международный порядок.

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на Совете Безопасности ООН, объявленная мобилизация в РФ и фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины – презрение к Организации объединенных наций, пишет CNN.

"Мир не может допустить, чтобы это сошло с рук президенту Владимиру Путину. То, что президент Путин выбрал на этой неделе, когда большая часть мира собирается в Организации Объединенных Наций, чтобы подлить масла в огонь, который он разжег, демонстрирует его крайнее презрение к Уставу ООН, Генеральной Ассамблее ООН и этому Совету", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, теперь коллективный Запад должен призвать Путина прекратить "тот ужас, который он начал".

"Скажите ему, чтобы он перестал ставить свои интересы выше интересов остального мира, включая свой собственный народ. Скажите ему, чтобы он перестал порочить этот Совет и все, за что он стоит", - заявил политик.

При этом он напомнил, что "где бы ни отступала российская волна, обнаруживали ужас, оставшийся после нее" - Буча, Ирпень, Изюм – обнаруживали массовые захоронения, а выжившие рассказывал о пытках.

Блинкен также призвал Россию прекратить бряцать ядерным оружием, назвав угрозу Путина использовать "все системы оружия", доступные России, "угрожающими, учитывая намерение России аннексировать большие участки Украины в ближайшие дни".

Ядерный шантаж Путина

Напомним, ранее Путин вновь разразился угрозами о возможном применении ядерного оружия. Он пытается всех убедить в том, что против РФ якобы воюет "коллективный Запад". Об этом он заявил во время своего видеообращения.

Путин цинично заявляет, что якобы Запад "устроил ядерный шантаж" России. Он добавил, что для защиты РФ будут "использовать все имеющиеся у себя средства".

Президент Владимир Зеленский прокомментировал угрозы президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие. Он не верит, что международное сообщество не позволит хозяину Кремля применить ядерное оружие, но не исключил рисков.

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