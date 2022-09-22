"Нет полномочий": у Путина категорически отказались комментировать обмен пленных на Медведчука

Медведчук и Песков / фото коллаж УНИАН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не смог ответить на вопрос российских журналистов об обмене украинских военнопленных на скандального политика из ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Песков заявил, что у него "нет полномочий" комментировать эту тему.

Соответствующий вопрос пропагандисты задали Пескову в четверг, 22 сентября – на следующее утро после того, как защитники Мариуполя вернулись домой. Отметим, что обменять удалось 215 воинов.

Как объяснял президент Украины Владимир Зеленский, Медведчука обменяли на 200 военнопленных, удерживаемых российской стороной, а 55 оккупантов – на 5 украинских боевых командиров.

"Не могу комментировать информацию об этом обмене. Была информация от минобороны. Мне добавить нечего", – сказал представитель Путина журналистам.

У Пескова также спросили, будет ли "мобилизована" российская экономика (то есть, переведут ли ее на работу в "военном" режиме). Пресс-секретарь президента РФ ответил, что таких планов нет.

Что говорит Песков про обмен на Медведчука

27 апреля 2022 года Песков заявил, что в Кремле даже приблизительно не рассматривают возможность обменять скандального политика и кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука на украинских военных.

"Об этом (о возможности обмена Медведчука на украинских военных - Главред) речи не ведется", ‒ сказал Песков.

Кума Путина Медведчука отдали России

21 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Из 215 украинских защитников, которые вернулись домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом завил и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. Проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

Дело Медведчука

8 октября Виктору Медведчуку объявили подозрение о государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.

Печерский районный суд в Киеве продлил Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года.

В конце февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении спецоперации Службы безопасности Украины, в ходе которой задержали Виктора Медведчука - кума Путина и народного депутата от ОПЗЖ.

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил задержание Медведчука и заявил, что ни один предатель не избежит наказания и будет отвечать по Закону Украины.

23 мая СБУ выложила видео с допроса Виктора Медведчука. Он дал показания против пятого президента Украины Петра Порошенко и заявил, что именно в его интересах были проведены все договоренности с российской стороной. Медведчук рассказал, какую роль выполнял Порошенко в делах присвоения нефтепровода и закупки угля у "ЛДНР".

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