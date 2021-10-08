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Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму

8 октября 2021, 17:32

Нардепа также подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного.

Медведчук
Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму / УНИАН

Народному депутату Украины Виктору Медведчуку объявили новое подозрение. Его уже подозревают в госизмене, заявил генпрокурор Ирина Венедиктова. Она отметила, что новое подозрение в государственной измене и пособничестве терроризму касается контрабанды угля с временно оккупированных территорий Донбасса.

"Следователи ГБР совместно с сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора точно установили причастность народного депутата Украины к реализации преступной схемы поставок угольной продукции с временно оккупированных территорий Украины. Период, который охватывают эти деяния - конец 2014 - начало 2015 года. Суммы, израсходованные государственными украинскими предприятиями, составляют более 200 млн гривен", - сообщила Венедиктова на своей странице в Facebook.

Отметим, Виктора Медведчука также подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему ранее обвинений: покушение на хищение природных ресурсов, передача российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну и антиукраинская деятельность.

По информации СБУ, следствие выяснило, что после оккупации Донбасса, Россия решила сорвать планы Украины по закупке угля на мировом рынке, в частности, в ЮАР. Следствие считает, что при посредничестве Медведчука состоялся сговор с украинскими чиновниками, которые создали искусственные препятствия для поставок угля из ЮАР.

Впоследствии, как считает следствие, при содействии Медведчука были организованы незаконные схемы для поставок угля из оккупированного Донбасса на государственные предприятия Украины. Следствие получило аудиозаписи, на которых якобы Медведчук общается по реализации незаконных схем с представителями российской власти.

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Как утверждают правоохранители, при посредничестве соратника Медведчука бизнесмена Кузяры на оккупированном Донбассе выбрали два фактически не работающих угольных предприятия, руководителями которых назначили представителей боевиков, а также им открыли банковские счета и заключили с ними договоры на поставку угля.

За время функционирования этой схемы, по данным правоохранителей, пророссийских боевиков из так называемых "ЛНР" и "ДНР" в целом было профинансировано на сумму более 200 млн гривен.

"Мы знаем о передаче наличных в "Л/ДНР" и перечислении средств предприятиям с оккупированных территорий. Более того, мы видим, что те планы, которые обсуждают фигуранты (смена руководителей предприятий, открытие банковских отделений и другое) впоследствии были реализованы", - отметил глава СБУ Иван Баканов.

Сейчас следствие продолжается, а правоохранители готовят подозрения другим причастным лицам.

viber
Виктор Медведчук новости Украины Ирина Венедиктова
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