Суд над Медведчуком по делу о госизмене: прямая трансляция

Виктору Медведчуку избирают меру пресечения / Reuters

В Печерском райсуде Киева в четверг, 13 мая, начали избирать меру пресечения нардепу, главе политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь, куму президента Российской Федерации Владимира Путина Виктору Медведчуку по делу о госизмене.

Дело Медведчука рассматривает судья Вячеслав Пидпалый.

Прокуратура требовала ареста Медведчука и предлагала альтернативу содержанию под стражей – внесение залога в сумме 300 млн 930 гривен.

Нардеп говорил, что от него не могут принять деньги из-за санкций.

Суд над Виктором Медведчуком – онлайн-трансляция

Напомним, Виктора Медведчука обвинили в госизмене в мае. По сведениям правоохранителей, нардеп вступил в сговор с российской стороной для добычи нефти и газа в Черном море, передавал РФ данные о секретном подразделении Вооруженных сил Украины и причастен к созданию организации "Промінь", основная цель которой – стать структурой влияния на нашу страну с помощью трудовых мигрантов.

Кум Владимира Путина утверждает, что ни в чем не виновен.

Ранее – в феврале – Совет национальной безопасности и обороны решил ввели санкции против нардепа и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко, за финансирование терроризма. Под санкции попали активы супругов.