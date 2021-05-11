Медведчук передавал России секретные данные о ВСУ: в СБУ раскрыли детали

Медведчуку и Козаку сообщили о подозрении по трем эпизодам.
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов на брифинге раскрыл неожиданные детали одного из эпизодов, по которому объявили подозрения Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Как заявил Баканов, спецслужба считает, что они передали России информацию о секретном военном подразделении Украины.
По словам главы СБУ, в прошлом году Медведчук рассказал Козаку секретную информацию, когда последний находился на территории России. Эти данные, по версии следствия, передали российским спецслужбам.
"Этот эпизод произошел в августе 2020 года. Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории РФ, ... секретные данные относительно расположения секретного подразделения ВСУ, его личного состава и боевой подготовки. Этакий подарок спецслужбам РФ. По мнению следствия, именно им предназначалась эта информация", - сказал он.
На брифинге Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение объявили Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
"Сегодня, по результатам проведенной работы, Медведчуку и Козаку сообщено о подозрении в совершении государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма", - сказала она.
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Как рассказала генпрокурор, нардепам сообщили о подозрении по трем эпизодам:
- Первый - крымское газовое месторождение "Глубокое" По версии следствия, в 2015 году кум Путина вступил в сговор с РФ для добычи нефти и газа в Черном море. Также Медведчук передал России уникальные данные о крымских месторождениях, на сбор которых россиянам потребовались бы годы.
- Второй - Медведчук передавал в Россию данные о местонахождении, личном составе и боевой подготовке секретного военного подразделения ВСУ.
- Третий эпизод - создание организации "Промінь", главной целью которой было стать структурой влияния на Украину с помощью трудовых мигрантов.
Санкции против Медведчука и Козака - о чем ранее сообщал Главред:
- 2 февраля стало известно о решении СНБО ввести персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Указ подписал президент Владимир Зеленский. Срок действия санкций - 5 лет.
- Также санкции распространили на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина.
- Также в феврале Совет национальной безопасности и обороны решил ввести ограничительные меры против Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко – за финансирование терроризма.
- Санкции против Медведчука своим указом ввел в действие президент Владимир Зеленский. В частности, под ограничительные меры попал участок нефтепродуктопровода Самара – Западное направление.
- YouTube заблокировал "каналы Медведчука". Украина несколько раз обращалась в видеохостинг по вопросу блокировки трансляции подсанкционных каналов.