В Киеве начали обыскивать дом кума Путина: нардеп назвал причину

В Киеве в доме Виктора Медведчука стартовал обыск / УНИАН

В Киеве во вторник, 11 мая, правоохранители пришли с обыском в дом главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука. Нардеп Алексей Гончаренко уже назвал причину обысков в доме политика.

Обыски проходят в доме, расположенном по ул. Монтажников, сообщает zn.ua со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

По сведениям собеседников, территорию возле дома кума Путина оцепило спецподразделение СБУ Альфа.

Издание добавило, что сам политик вместе со своей семьей сейчас живет на ул. Монтажников, пока в доме в Пуще-Водице идет ремонт.

В пресс-службе СБУ подтвердили, что дом Медведчука обыскивают, пишет РБК-Украина.

"…Исчерпывающие комментарии по этому поводу будут предоставлены позже", – добавили в ведомстве.

Народный избранник в своем Telegram-канале написал, что обыски у Медведчука идут по делу о добыче газа в Крыму.

Ранее Виктор Медведчук в Украине попал под санкции. В феврале Совет национальной безопасности и обороны решил ввести ограничительные меры против политика и его жены – телеведущей Оксаны Марченко – за финансирование терроризма.

Санкции против Медведчука своим указом ввел в действие президент Владимир Зеленский.