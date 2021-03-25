В Киеве обыскивали офис организации Медведчука: раскрыта причина

Офис организации Украинский выбор, которой руководит Виктор Медведчук, обыскивали / УНИАН

В Киеве правоохранители проводили обыск в офисе общественной организации Украинский выбор, которой руководит глава политсовета Оппозиционной платформы – За жизнь и кум президента Российской Федерации Владимира Путина – Виктор Медведчук.

Обыски проводили сотрудники Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора, написал нардеп, член парламентской фракции ОПЗЖ Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

Народный избранник отметил, что для получения разрешения на обыск в суд обратился замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.

В СБУ сообщили, что представителей Украинского выбора обоснованно подозревают в содействии проведению в Крыму так называемого "референдума", в результате которого у РФ появились основания для аннексии полуострова.

"...во время аннексии полуострова и в дальнейшем активно поддерживали оккупационные органы власти. Они стали представителями незаконных избирательных комиссий и участков, участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования Самооборона Крыма…", – выяснили правоохранители.

Сотрудники СБУ начали проводить следственные действия в рамках производства, открытого по ст. 366 Уголовного кодекса – Служебный подлог.

Злоумышленникам, которые способствовали захвату Крыма, грозит наказание по ст. 110 УК Посягательство на территориальную целостность Украины – лишение свободы на срок от трех до пяти лет, и по ст. 111 Госизмена – лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Позже в СБУ показали, как проходил обыск в организации Украинский выбор.

Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны Украины решил наказать санкциями Виктора Медведчука и его жену – телеведущую Оксану Марченко – за финансирование терроризма. Ограничительные меры ввел в действие президент Владимир Зеленский – подписал соответствующий указ.

Справка. Офис общественной организации Украинский выбор в Киеве находится по адресу ул. Большая Васильковская, дом 23Б. В этом же доме в столице находится главный офис ОПЗЖ.