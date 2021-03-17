Историк рассказал о "мистической" связи Медведчука и Путина

Медведчук и Путин близки, отметил российский аналитик.
Российский историк и политический аналитик Валерий Соловей заявил, что глава политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук и кум президента РФ Владимира Путина очень близок к российскому лидеру.
Близость Медведчука и Путина носит почти мистический характер, рассказал эксперт в интервью Апострофу.
По его словам, украинский политик когда-то водил к главе России "шаманов из Амазонии".
"…("шаманы" – Ред.) предсказывали Путину великолепное будущее и рассказывали о том, что именно Медведчук станет будущим президентом Украины", – поделился историк.
Соловей добавил, что "откровение" псевдошаманов было хорошо оплачено, и президент относился к ним с большой долей подозрения.
Напомним, в феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против Виктора Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко – за финансирование терроризма.
Санкции против Медведчука и Марченко своим указом ввел в действие президент Владимир Зеленский.
- Справка. Владимир Путин в 2004 году в Санкт-Петербурге крестил младшую дочь Виктора Медведчука – Дарью, пишет Википедия.
- Дарья родилась в 2004-м. У Медведчука есть еще одно дочь – Ирина, 1982 года рождения.