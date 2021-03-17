Историк рассказал о "мистической" связи Медведчука и Путина

Близость Виктора Медведчука и Владимира Путина почти мистическая, сказал эксперт / УНИАН

Российский историк и политический аналитик Валерий Соловей заявил, что глава политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук и кум президента РФ Владимира Путина очень близок к российскому лидеру.

Близость Медведчука и Путина носит почти мистический характер, рассказал эксперт в интервью Апострофу.

По его словам, украинский политик когда-то водил к главе России "шаманов из Амазонии".

"…("шаманы" – Ред.) предсказывали Путину великолепное будущее и рассказывали о том, что именно Медведчук станет будущим президентом Украины", – поделился историк.

Соловей добавил, что "откровение" псевдошаманов было хорошо оплачено, и президент относился к ним с большой долей подозрения.

Напомним, в феврале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против Виктора Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко – за финансирование терроризма.

Санкции против Медведчука и Марченко своим указом ввел в действие президент Владимир Зеленский.