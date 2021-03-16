Медведчук подал иск в Верховный Суд в ответ на санкции

Медведчук подал иск в Верховный суд / УНИАН

Нардеп Виктор Медведчук подал иск в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины, в котором обжаловал введение против него санкций украинскими властями.

Отмечается, что иску, поступившему в суд, присвоен регистрационный номер дела - № 9901/73/21.

"16 марта 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступил иск, которым оспаривается указ президента Украины от 19 февраля 2021 года № 64/2021 "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", а именно п. 7 доп. 1, согласно которому применены санкции к истцу - гражданину Украины Виктору Медведчуку", - говорится в сообщении пресс-службы Верховного Суда.

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