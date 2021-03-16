Медведчук подал иск в Верховный Суд в ответ на санкции

Одиозный народный избранник обратился в Верховный суд Украины - туда он подал иск, в котором обжаловал санкции, введенные недавно властями нашей страны.
Нардеп Виктор Медведчук подал иск в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда Украины, в котором обжаловал введение против него санкций украинскими властями.
Отмечается, что иску, поступившему в суд, присвоен регистрационный номер дела - № 9901/73/21.
"16 марта 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступил иск, которым оспаривается указ президента Украины от 19 февраля 2021 года № 64/2021 "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", а именно п. 7 доп. 1, согласно которому применены санкции к истцу - гражданину Украины Виктору Медведчуку", - говорится в сообщении пресс-службы Верховного Суда.
Санкции против Виктора Медведчука - о чем ранее писал Главред:
- 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины.
- СНБО рекомендовал ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины. Среди них – Виктор Медведчук, Оксана Марченко и Наталья Лавренюк.
- СНБО поручил вернуть в собственность государства нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" (владение которым приписывается Медведчуку, – ред.).
- В СБУ заявили, что решение СНБО базировалось в том числе и на доказательствах спецслужбы, которая продолжает документировать возможную причастность данных лиц к финансированию терроризма в ОРДЛО.
Автор: Екатерина Трохимчук