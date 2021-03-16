Близкая к Медведчуку компания прекращает поставки нефтепродуктов в Украину

Виктор Медведчук / УНИАН

Швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A., конечным бенефициаром которого является Нисан Моисеев, прекращает поставки нефтепродуктов в Украину. Решение вступит в действие с 1 апреля 2021 года.

Об этом компания известила своих украинских контрагентов соответствующим письмом, которое опубликовало профильное издание Enkorr. Среди причин такого решения в компании называют действия украинских властей.

В частности, в компании заявили, что начале марта 2021 года компания получила информацию от одного из членов Нефтегазовой ассоциации Украины о том, что СБУ настоятельно рекомендует участникам украинского топливного рынка не сотрудничать с Proton Energy и воздерживаться от покупки нефтепродуктов у компании.

В письме Proton Energy, вероятно, речь идет об аресте трубопровода ПрикарпатЗападтранс и об обысках у компании Glusco Energy SA, которой принадлежит часть бывших АЗС Роснефти в Украине.

Бенефициаром ПрикарпатЗападтранса называют лидера партии Оппозиционная платформа - За жизнь, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

11 марта в Glusko Energy сообщили, что из-за обысков "отпуск нефтепродуктов остается заблокированным", и заявили, что уголовное производство, в рамках которого проводились обыски, не имело отношение к деятельности группы компаний Glusko.

enkorr.ua

Кроме того, по информации издания OilPOint, с 1 апреля приостанавливает поставки российского дизельного топлива один из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов - Wexler Group.

"С апреля компания полностью приостанавливает поставки дизельного топлива происхождением из Российской Федерации в Украину", - сообщил собеседник издания.

Отметим:

11 марта СБУ и налоговая пришли с обысками на объекты сети АЗС Glusco. В СБУ заявили, что масштабные обыски на объектах компании связаны с организацией незаконного ввоза в Украину топлива, в том числе и с территории России.

В 2017 году журналисты программы Схемы заметили Нисана Моисеева с украинским олигархом и политиком Виктором Медведчуком в аэропорту Киев (Жуляны). Журналистам удалось зафиксировать их общий прилет в Киев на чартере Медведчука. До этого Моисеев опровергал причастность Медведчука к своим компаниям.

Справка. Proton Energy Group S.A. (Швейцария) была основана в 2010 году. Компания торгует нефтью и нефтепродуктами, работая с крупными мировыми производителями энергоресурсов в Черноморском и Средиземноморском бассейнах, а также в Африке и Америке.

С 2016 года трейдер является единственным поставщиком продукции НК Роснефть в Украину. В 2020 году она поставила в Украину 1,74 млн т дизтоплива (23,4% рынка) и 443 тыс. т (22,3%) сжиженного газа.

Около 85% поставок Proton Energy Group S.A. осуществляет по годовым терм-контрактам. Клиентами являются Wexler Group, ОККО, WOG, KLO, Glusco, и другие. По данным Консалтинговой группы А-95, компания Анвитрейд (входит в Wexler Group) в прошлом году стала крупнейшим импортером дизельного топлива, нарастив поставки по сравнению с 2019 годом на 9%, до 662 300 т.

Санкции против Виктора Медведчука - о чем ранее писал Главред:

19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины.

СНБО рекомендовал ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины. Среди них – Виктор Медведчук, Оксана Марченко и Наталья Лавренюк.

СНБО поручил вернуть в собственность государства нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" (владение которым приписывается Медведчуку, – ред.).

В СБУ заявили, что решение СНБО базировалось в том числе и на доказательствах спецслужбы, которая продолжает документировать возможную причастность данных лиц к финансированию терроризма в ОРДЛО.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.

23 февраля стало известно, что участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", который президент Владимир Зеленский забрал у компании, которую связывают Медведчуком, передадут на хранение "Укртранснафте". При этом компания не сможет его использовать.

Справка. Украина получает через нефтепровод "Самара - Западное направление" дизельное топливо из России и Беларуси, в том числе для транзита в Европу. Украинский участок нефтепровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападтранс". Как сообщает DW, ее владельцами выступают белорусский предприниматель Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер. Шефера связывают с окружением украинского политика Виктора Медведчука, который поддерживает тесные контакты с российским президентом Владимиром Путиным.