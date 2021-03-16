УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Близкая к Медведчуку компания прекращает поставки нефтепродуктов в Украину

16 марта 2021, 06:41
Прослушать новость
Остановить

Швейцарская трейдерская компания Proton Energy Group S.A. прекращает поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля.

Медведчук
Виктор Медведчук / УНИАН

Швейцарский трейдер Proton Energy Group S.A., конечным бенефициаром которого является Нисан Моисеев, прекращает поставки нефтепродуктов в Украину. Решение вступит в действие с 1 апреля 2021 года.

Об этом компания известила своих украинских контрагентов соответствующим письмом, которое опубликовало профильное издание Enkorr. Среди причин такого решения в компании называют действия украинских властей.

В частности, в компании заявили, что начале марта 2021 года компания получила информацию от одного из членов Нефтегазовой ассоциации Украины о том, что СБУ настоятельно рекомендует участникам украинского топливного рынка не сотрудничать с Proton Energy и воздерживаться от покупки нефтепродуктов у компании.

В письме Proton Energy, вероятно, речь идет об аресте трубопровода ПрикарпатЗападтранс и об обысках у компании Glusco Energy SA, которой принадлежит часть бывших АЗС Роснефти в Украине.

Бенефициаром ПрикарпатЗападтранса называют лидера партии Оппозиционная платформа - За жизнь, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

11 марта в Glusko Energy сообщили, что из-за обысков "отпуск нефтепродуктов остается заблокированным", и заявили, что уголовное производство, в рамках которого проводились обыски, не имело отношение к деятельности группы компаний Glusko.

enkorr.ua

Кроме того, по информации издания OilPOint, с 1 апреля приостанавливает поставки российского дизельного топлива один из крупнейших поставщиков светлых нефтепродуктов - Wexler Group.

"С апреля компания полностью приостанавливает поставки дизельного топлива происхождением из Российской Федерации в Украину", - сообщил собеседник издания.

Отметим:

  • 11 марта СБУ и налоговая пришли с обысками на объекты сети АЗС Glusco. В СБУ заявили, что масштабные обыски на объектах компании связаны с организацией незаконного ввоза в Украину топлива, в том числе и с территории России.
  • В 2017 году журналисты программы Схемы заметили Нисана Моисеева с украинским олигархом и политиком Виктором Медведчуком в аэропорту Киев (Жуляны). Журналистам удалось зафиксировать их общий прилет в Киев на чартере Медведчука. До этого Моисеев опровергал причастность Медведчука к своим компаниям.

Справка. Proton Energy Group S.A. (Швейцария) была основана в 2010 году. Компания торгует нефтью и нефтепродуктами, работая с крупными мировыми производителями энергоресурсов в Черноморском и Средиземноморском бассейнах, а также в Африке и Америке.

С 2016 года трейдер является единственным поставщиком продукции НК Роснефть в Украину. В 2020 году она поставила в Украину 1,74 млн т дизтоплива (23,4% рынка) и 443 тыс. т (22,3%) сжиженного газа.

Около 85% поставок Proton Energy Group S.A. осуществляет по годовым терм-контрактам. Клиентами являются Wexler Group, ОККО, WOG, KLO, Glusco, и другие. По данным Консалтинговой группы А-95, компания Анвитрейд (входит в Wexler Group) в прошлом году стала крупнейшим импортером дизельного топлива, нарастив поставки по сравнению с 2019 годом на 9%, до 662 300 т.

Санкции против Виктора Медведчука - о чем ранее писал Главред:

  • 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины.
  • СНБО рекомендовал ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины. Среди них – Виктор Медведчук, Оксана Марченко и Наталья Лавренюк.
  • СНБО поручил вернуть в собственность государства нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" (владение которым приписывается Медведчуку, – ред.).
  • В СБУ заявили, что решение СНБО базировалось в том числе и на доказательствах спецслужбы, которая продолжает документировать возможную причастность данных лиц к финансированию терроризма в ОРДЛО.
  • 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.
  • 23 февраля стало известно, что участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", который президент Владимир Зеленский забрал у компании, которую связывают Медведчуком, передадут на хранение "Укртранснафте". При этом компания не сможет его использовать.

Справка. Украина получает через нефтепровод "Самара - Западное направление" дизельное топливо из России и Беларуси, в том числе для транзита в Европу. Украинский участок нефтепровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападтранс". Как сообщает DW, ее владельцами выступают белорусский предприниматель Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер. Шефера связывают с окружением украинского политика Виктора Медведчука, который поддерживает тесные контакты с российским президентом Владимиром Путиным.

санкции Виктор Медведчук новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Близкая к Медведчуку компания прекращает поставки нефтепродуктов в Украину». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
В новом рейтинге богатейших украинцев произошло внезапное изменениеВ новом рейтинге богатейших украинцев произошло внезапное изменение Украинцев предупредили о "шоковом подорожании электроэнергии" до конца годаУкраинцев предупредили о "шоковом подорожании электроэнергии" до конца года 51 тысяча штрафа и конфискация авто: подписан закон об увеличении ПДД-штрафов51 тысяча штрафа и конфискация авто: подписан закон об увеличении ПДД-штрафов Украинцев предупредили об угрозе лишения субсидий и назвали причиныУкраинцев предупредили об угрозе лишения субсидий и назвали причины Сделка "Метинвеста" на Донбассе станет важным сигналом для жителей ОРДЛО - экспертСделка "Метинвеста" на Донбассе станет важным сигналом для жителей ОРДЛО - эксперт

Последние новости

07:46
В Украину идет холодный циклон: синоптик уточнил, когда наступит тепло
07:45
Как накачать попу с помощью бега: врач назвал эффективную методику Видео
07:45
Гороскоп на 16 марта для всех: цепочка опасностей, рисковые покупки и новые увлечения Видео
07:15
Яблочный уксус для похудения: ученые раскрыли неприятную правду Видео
07:10
Душил детей, показывал гениталии: известны новые подробности о подозреваемом в убийстве 7-летней девочки Видео
Реклама
06:56
Почему в заражении Ляшко ковидом зрады меньше, чем кажется мнение
06:41
Близкая к Медведчуку компания прекращает поставки нефтепродуктов в Украину
06:30
В марте к Земле подлетит гигантский астероид: в чем опасность Видео
06:02
В моде большие женские пиджаки: с чем носить горячий тренд весны-лета Фото Видео
05:24
Крымский мост может обрушиться в любую минуту: ученый назвал причину Видео
04:53
Спасает от ожирения и болезней сердца: найден способ минимизировать вред жирной пищи Видео
04:10
Эксперт объяснил, кто "нашептал" Киеву решение национализировать Мотор Сич Видео
03:19
Журналист раскрыл планы России по вакцине Спутник V Видео
03:16
Как часто можно красить волосы и почему Видео
02:41
Распознать тромб: пять признаков на руке Видео
02:08
AirPods 3 засветились на качественных фото – релиз уже скоро
00:47
Эксперт объяснил, чем обернется новая военная операция РФ на Донбассе Видео
00:19
Что о вас может рассказать маникюр Видео
00:07
Диетолог рассказала, чем заменить мясо без вреда для здоровья Видео
15 марта, понедельник
23:29
Степанов назвал условие введения нового локдауна в Украине Видео
Реклама
23:10
Довыборы в Раду: скандальный генпродюсер снял свою кандидатуру
22:54
Киев бьет антирекорды по заболеваемости COVID-19 - эксперт Фото Видео
22:53
Арестович указал на важную деталь плана Германии и Франции по Донбассу Видео
22:43
"Слуга народа" рассказал, будет ли Украины отказываться от AstraZeneca Видео
22:34
Максимальный оргазм с минимальными усилиями: эксперт назвала удобную позу Видео
22:03
Крым продырявили насквозь: оккупанты нашли способ решить проблему с водой Видео
22:00
Маркарова рассказала, что задумал Зеленский по сотрудничеству с США Видео
21:58
В Украине обнаружили мутацию СOVID-19, о которой не знают в ВОЗ Видео
21:20
В Беларуси повязали журналиста с украинским корнями, в МИД возмущены
20:58
У Кравчука рассказали, как Донбасс превратят в российскую военную базу Видео
20:56
Фильчаков представил новых руководителей прокуратуры в Харьковской области
20:39
У Зеленского поставили ультиматум РФ из-за мирного плана по Донбассу Видео
20:37
Готовьтесь снова плакать – приквел игры To the Moon уже на подходе Видео
20:36
В Минифраструктуры предупредили о резком подорожании билетов на поезда Видео
20:14
В МОН предупредили о затяжных каникулах школьников из-за коронавируса Видео
20:03
Минздрав назвал "фейком" отказ стран ЕС от вакцинации AstraZeneca Видео
19:46
СМИ опубликовали новые пленки "Медведчука-Суркова" по Донбассу Видео
19:31
В детском саду Киева вспыхнул громкий "туалетный" скандал Видео
19:24
На невышедшую игру Star Citizen геймеры потратили 350 млн долларов Видео
19:18
Власти отреагировали на роман 8-летней девочки и 13-летнего блогера Видео
Реклама
18:50
В Минздраве озвучили сроки вакцинации от коронавируса учителей Видео
18:47
Названы крупнейшие компании-налогоплательщики в Украине в 2020 году
18:34
В Украине "выбросили" почти 200 доз вакцины против COVID-19 Видео
18:25
Анонсирован постапокалиптический экшен в духе S.T.A.L.K.E.R. Видео
17:58
В Украине покажут телешоу, где Мендель пообщается с Крымом и Донбассом
17:37
Германия, Франция и Италия приостановили использование вакцины AstraZeneca Видео
17:16
Финал саги Думслеера: вышел тизер второго дополнения для DOOM Eternal Видео
17:01
В прокуратуре раскрыли детали убийства девочки на Херсонщине Видео
16:49
Авторы Fall Guys представили 4-й сезон: дата выхода и забавный трейлер Видео
16:45
В МИД РФ разразились обвинениями в адрес Украины из-за планов по Крыму Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять