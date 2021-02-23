Стало известно, кто станет хранителем "трубы Медведчука" / УНИАН

Участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", который президент Владимир Зеленский забрал у компании, которую связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком, введя в действие решение СНБО от 19 февраля о санкциях, передадут на хранение "Укртранснафте". При этом компания не сможет его использовать.

"Нафтогаз" дал согласие на то, чтобы "Укртранснафта" приняла имущество компании "ПрикарпатЗападтранс" на временное ответственное хранение без права пользования. При этом государство должно компенсировать расходы, сказано в решении "Нафтогаза Украины", опубликованном на сайте "Укртранснафты".

Расходы на содержание имущества в Нафтогазе оценили объемом в 200 млн гривен. При внесении изменений в финплан общества эти расходы также будут учтены.

Отметим, ранее СНБО поручил правоохранителям установить, как часть нефтепровода оказалась в частных руках, и вернуть его в государственную собственность.

В то же время Кабмин должен определить, кому отдать отобранное у структур Медведчука имущество.

По информации источников ЭП, обсуждаются два сценария: управлять трубопроводами будут или государственная "Укртранснафта", или Министерство внутренних дел.

Справка

Украина получает через нефтепровод "Самара - Западное направление" дизельное топливо из России и Беларуси, в том числе для транзита в Европу. Украинский участок нефтепровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападтранс". Как сообщает DW, ее владельцами выступают белорусский предприниматель Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер. Шефера связывают с окружением украинского политика Виктора Медведчука, который поддерживает тесные контакты с российским президентом Владимиром Путиным.

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