УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Стало известно, кто станет хранителем "трубы Медведчука"

23 февраля 2021, 15:30
Прослушать новость
Остановить

Нафтогаз дал согласие на то, чтобы Укртранснафта приняла имущество компании ПрикарпатЗападтранс на временное ответственное хранение без права пользования.

Медведчук
Стало известно, кто станет хранителем "трубы Медведчука" / УНИАН

Участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", который президент Владимир Зеленский забрал у компании, которую связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком, введя в действие решение СНБО от 19 февраля о санкциях, передадут на хранение "Укртранснафте". При этом компания не сможет его использовать.

"Нафтогаз" дал согласие на то, чтобы "Укртранснафта" приняла имущество компании "ПрикарпатЗападтранс" на временное ответственное хранение без права пользования. При этом государство должно компенсировать расходы, сказано в решении "Нафтогаза Украины", опубликованном на сайте "Укртранснафты".

Расходы на содержание имущества в Нафтогазе оценили объемом в 200 млн гривен. При внесении изменений в финплан общества эти расходы также будут учтены.

Отметим, ранее СНБО поручил правоохранителям установить, как часть нефтепровода оказалась в частных руках, и вернуть его в государственную собственность.

В то же время Кабмин должен определить, кому отдать отобранное у структур Медведчука имущество.

По информации источников ЭП, обсуждаются два сценария: управлять трубопроводами будут или государственная "Укртранснафта", или Министерство внутренних дел.

Справка

Украина получает через нефтепровод "Самара - Западное направление" дизельное топливо из России и Беларуси, в том числе для транзита в Европу. Украинский участок нефтепровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападтранс". Как сообщает DW, ее владельцами выступают белорусский предприниматель Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер. Шефера связывают с окружением украинского политика Виктора Медведчука, который поддерживает тесные контакты с российским президентом Владимиром Путиным.

Санкции в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
  • В СБУ заявили, что решение СНБО базировалось в том числе и на доказательствах спецслужбы, которая продолжает документировать возможную причастность данных лиц к финансированию терроризма в ОРДЛО.
  • 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.

Нафтогаз новости Украины Санкции против Медведчука
Сейчас вы просматриваете новость «Стало известно, кто станет хранителем "трубы Медведчука"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Кравчук резко отреагировал на санкции СНБОКравчук резко отреагировал на санкции СНБО "Бес" рассказал о десятках убитых боевиков под Горловкой, в Сети назвали причину"Бес" рассказал о десятках убитых боевиков под Горловкой, в Сети назвали причину Эксперты назвали следующую "жертву" санкционного удара СНБОЭксперты назвали следующую "жертву" санкционного удара СНБО «Мы не папуасы»: Милованов резко обратился к МВФ, обвинив фонд в обмане Украины"Мы не папуасы": Милованов резко обратился к МВФ, обвинив фонд в обмане Украины Украина ударила санкциями по известной российской сети спорттоваровУкраина ударила санкциями по известной российской сети спорттоваров
Следующий материал

Последние новости

15:31
В России произошел взрыв на газопроводе: режим ЧС и проблема с транзитом
15:30
Стало известно, кто станет хранителем "трубы Медведчука" Видео
15:21
Магнитные бури с 23 февраля атакуют сосуды: как пережить страдания Видео
15:04
Во Львове сожгли шины и дрались с полицией из-за бизнеса Козака Видео
14:47
Гороскоп на 24 февраля для всех: защита свыше, притяжение удачи и одиночество Видео
Реклама
14:33
Климатолог предупредила украинцев об аномальном лете Видео
14:30
Россия забросила на Донбасс партию вооруженных снайперов - Минобороны Видео
14:22
От +15 до -17 и снег: синоптик дала прогноз погоды на завтра Видео
13:50
Настя Каменских без макияжа поразила поклонников и анонсировала новый клип Видео
13:29
Журналист назвал время снятия санкций ЕС с Табачника и Арбузова Видео
13:14
Рада вернула полномочия исполняющим обязанности министров
13:09
СМИ раскрыли подробности старта вакцинации в Украине Видео
13:05
Поздравления на День Галины 2021 – открытки фееричные и нежные тексты
12:57
Алина Гросу подогрела слухи о романе с Романом Полянским Видео
12:52
Биткоин за сутки подешевел на рекордную сумму Видео
12:35
Кабмин перенес дату начала выплат пенсионерам старше 75 лет Видео
12:32
В Одессе радикалы подрались с полицией после приговора Стерненко Видео
12:24
С Днем ангела, Валентина! Как красиво поздравить Валю с именинами
12:17
Скандальная дочь Юэна МакГрегора показала грудь на провокационных фото
12:08
На Буковине из-за коронавируса на две недели усилили карантин Видео
Реклама
12:05
Из-за санкций против Медведчука в Украине подорожает топливо – эксперт Видео
11:33
Мика Ньютон поборола рак и призналась, что это не первый случай в ее семье Видео
11:18
В Украину наконец доставили первую вакцину от коронавируса Видео
11:05
У Зеленского назвали причину угрозы роспуска Рады
10:39
Виктор Павлик и Катерина Репяхова раскрыли пол ребенка трогательным видео Видео
10:39
Санкции против Медведчука: последствия для Зеленского, Украины и России
10:30
Зеленский упростил работу украинским фермерам Видео
10:10
Запад руками Зеленского показательно унижает Путина мнение
10:03
До -19 в Украине: синоптик предупредил, где ударит мороз Видео
09:52
Эксперт назвал причину удара санкциями Зеленским по Медведчуку Видео
09:47
В Украине зарегистрировали "вакцину для бедных", поставка которой ожидается сегодня Видео
09:42
Гороскоп на 23 февраля для всех: одна успешная сфера и новый пост Видео
09:22
Психолог назвала залог крепких и долгих отношений Видео
09:01
Как Зеленский доказал всем, что он далеко не "бубочка" мнение
08:52
В Госдепе оценили эффективность американских санкций против Северного потока-2 Видео
08:41
Эксперт спрогнозировал ответ России Украине на санкции против Медведчука Видео
08:40
Два признака, которые предупреждают о раке легких Видео
08:08
Симптомы опухоли головного мозга: родителей детей предупреждают о пропущенных жизненно важных показателях
07:59
Санкции в Украине не ударили по дорогущей яхте Медведчука – журналист
07:48
Как США собираются наказывать РФ мнение
Реклама
07:43
Украина может вернуться к единой платежке за газ и его распределение - Витренко Видео
07:09
Голая супермодель после душа забыла прикрыться полотенцем на горячем фото
07:00
Витренко назвал условия для отказа от импорта электроэнергии из России Видео
06:49
Цивилизованный мир решил отправить Россию на "принудительный карантин" мнение
06:28
Сногсшибательные джинсовые куртки ворвались в моду на весну-лето Фото
05:49
Организаторы назвали членов комиссии Одесского кинофестиваля в 2021 году
05:22
Полезные бутерброды: диетолог назвала ингредиенты и главные правила Видео
04:50
Сколько на мужском теле эрогенных зон - ответ экспертов
04:25
В моде потрясающее окрашивание волос шатуш, или поцелуй солнца Фото Видео
04:19
Во Львове протестующая женщина оконфузилась пикантной ошибкой на плакате
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять