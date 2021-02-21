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Зеленский вернул Украине нефтепровод, который ранее присвоил Медведчук

21 февраля 2021, 10:17
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Общая протяженность нефтепровода, который вернулся в собственность государства, составляет 1433 км.

Владимир Зеленский
Зеленский вернул Украине нефтепровод, который ранее присвоил Медведчук / Офис президента

Президент Владимир Зеленский вернул в государственную собственность Украины проходящий по ее территории участок трубопровода "Самара-Западное направление", введя в действие решение СНБО от 19 февраля.

В документе, опубликованном на сайте президента, сказано о необходимости "признать, что бездействие Кабинета Министров привело к потере государственного контроля за этими объектами".

Ответственными за контроль возврата нефтепровода государству назначили правительство и СБУ, а Офису генпрокурора совместно с НАБУ рекомендовано обеспечить защиту интересов государства относительно прав собственности на эти нефтепродуктопроводы.

Отметим, речь идет о нефтепродуктопроводе "ПрикарпатЗападтранс", который, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, "очень странным способом оказался в частных руках иностранного государства".

Общая протяженность нефтепровода, который вернулся в собственность государства, составляет 1433 км.

Украина получает через этот нефтепровод дизельное топливо из России и Беларуси, в том числе для транзита в Европу. Украинский участок нефтепровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападтранс". Как сообщает DW, ее владельцами выступают белорусский предприниматель Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер. Шефера связывают с окружением украинского политика Виктора Медведчука, который поддерживает тесные контакты с российским президентом Владимиром Путиным.

Как передает LB.ua, имущество "ПрикарпатЗападтранс" планируется передать Нацагентству по розыску и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА) для проведения конкурса по продаже или передаче в управление объекта. Но пока активы собираются передать во временное хранение "Укртранснафте".

Санкции в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
  • В СБУ заявили, что решение СНБО базировалось в том числе и на доказательствах спецслужбы, которая продолжает документировать возможную причастность данных лиц к финансированию терроризма в ОРДЛО.
  • 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.

СНБО Владимир Зеленский новости Украины Санкции против Медведчука
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