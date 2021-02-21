Обнародован список компаний, которые попали под новые санкции в Украине

Всего под санкции попали 19 компаний. Относительно "Спортмастера" введен полный запрет на торговые операции и на транзит ресурсов по территории Украины.
Под санкции СНБО, согласованные президентом Украины Владимиром Зеленским, среди прочих попали сеть спортивных товаров "Спортмастер", крупная российская фармацевтическая компания и энергетические предприятия.
В приложении к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля о введении санкций, размещенном на сайте президента, в частности, сказано, что относительно "Спортмастера" введен полный запрет на торговые операции и на транзит ресурсов по территории Украины.
Кроме того, в перечне пидсанкционных юрлиц оказались "Севастопольский государственный университет" и фармацевтический холдинг "БИОТЭК".
Ниже приводим полный список юридических оси, относительно которых введены ограничения в Украине:
- EVIRER LTD(Off.12, 11th floor, tower 2, Amenity Centre AL Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah UAE)
- GOLD NATURAL GROUP LIMITED(Trident Chambers P.O. Box 146 Road Town, Tortola British Virgin Islands)
- KLODIUS INVESTMENTS LTD(Quijano Chambers, p.o. box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands)
- SANDGATE COMMERCE LTD(Quijano Chambers, p.o. box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands)
- WHPA AVIA LTD(Quijano Chambers, p.o. box 3159, Road Town, Tortola British Virgin Islands)
- Акционерное общество "НЗНП Менеджмент", РФ
- Акционерное общество "Новошахтинский завод нефтепродуктов", РФ
- Акционерное общество "Фармацевт плюс", РФ
- Частная компания с ограниченной ответственностью "Sportmaster Operations Pte. Ltd" ("Спортмастер Оперейшнз ПТЭ. Лтд"), зарегестрирована в Сингапуре
- ООО "Дон Экспорт", РФ
- ООО "ИСС-Софт", РФ
- ООО "ИндаСофт", РФ
- ООО "Роузвуд Шиппинг", РФ
- ООО "Торговый дом "Донские угли", РФ
- ООО "БИОТЕК", РФ
- ООО "Гемодженикс", РФ
- ООО "Медоборудование", РФ
- ООО "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ", РФ
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет".
Санкции в Украине - о чем сообщалось ранее:
- 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
- 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.
Автор: Адриана Бубновская