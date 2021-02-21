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Обнародован список компаний, которые попали под новые санкции в Украине

21 февраля 2021, 07:35

Всего под санкции попали 19 компаний. Относительно "Спортмастера" введен полный запрет на торговые операции и на транзит ресурсов по территории Украины.

Санкции
Обнародован список компаний, которые попали под новые санкции в Украине / 24 канал

Под санкции СНБО, согласованные президентом Украины Владимиром Зеленским, среди прочих попали сеть спортивных товаров "Спортмастер", крупная российская фармацевтическая компания и энергетические предприятия.

В приложении к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля о введении санкций, размещенном на сайте президента, в частности, сказано, что относительно "Спортмастера" введен полный запрет на торговые операции и на транзит ресурсов по территории Украины.

Кроме того, в перечне пидсанкционных юрлиц оказались "Севастопольский государственный университет" и фармацевтический холдинг "БИОТЭК".

Ниже приводим полный список юридических оси, относительно которых введены ограничения в Украине:

  1. EVIRER LTD(Off.12, 11th floor, tower 2, Amenity Centre AL Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah UAE)
  2. GOLD NATURAL GROUP LIMITED(Trident Chambers P.O. Box 146 Road Town, Tortola British Virgin Islands)
  3. KLODIUS INVESTMENTS LTD(Quijano Chambers, p.o. box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands)
  4. SANDGATE COMMERCE LTD(Quijano Chambers, p.o. box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands)
  5. WHPA AVIA LTD(Quijano Chambers, p.o. box 3159, Road Town, Tortola British Virgin Islands)
  6. Акционерное общество "НЗНП Менеджмент", РФ
  7. Акционерное общество "Новошахтинский завод нефтепродуктов", РФ
  8. Акционерное общество "Фармацевт плюс", РФ
  9. Частная компания с ограниченной ответственностью "Sportmaster Operations Pte. Ltd" ("Спортмастер Оперейшнз ПТЭ. Лтд"), зарегестрирована в Сингапуре
  10. ООО "Дон Экспорт", РФ
  11. ООО "ИСС-Софт", РФ
  12. ООО "ИндаСофт", РФ
  13. ООО "Роузвуд Шиппинг", РФ
  14. ООО "Торговый дом "Донские угли", РФ
  15. ООО "БИОТЕК", РФ
  16. ООО "Гемодженикс", РФ
  17. ООО "Медоборудование", РФ
  18. ООО "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ", РФ
  19. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет".

Санкции в Украине - о чем сообщалось ранее:

  • 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
  • 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.

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