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Украина ударила санкциями по известной российской сети спорттоваров

20 февраля 2021, 21:04
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Санкции распространяются на компанию Sportmaster Operations, зарегистрированную в Сингапуре.

спортмастер
Сеть Спортмастер попала под санкции Украины / sportmaster.ua

Указ президент Владимира Зеленского №64/2021 от 19 февраля о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о персональных санкциях предусматривает введение ограничительных мер против российской сети розничной торговли Спортмастер.

Об этом идет речь в дополнении №2 к указу, размещенному на сайте Офиса президента.

В документе идет речь о том, что санкции распространяются на компанию Sportmaster Operations Pte. Ltd, которая зарегистрирована в Сингапуре. Это компания владеет одноименной сетью магазинов спортивных товаров в России, Беларуси, Казахстане, Китае, Польше и Украине.

На компанию Спортмастер накладываются следующие санкции:

  • ограничения торговых операций (полный запрет);
  • ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полный запрет);
  • предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;
  • иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим Законом (запрет ввоза продукции сингапурской компании "Sportmaster Operations Pte. Ltd" непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств).
/ president.gov.ua

Спортмастер в Украине:

Согласно данным украинского Единого реестра юридических лиц, Sportmaster Operations Pte. Ltd является учредителем ООО Спортмастер Украина и владеет долей в 99%. Компания Спортмастер специализируется на торговле спортивными товарами и имеет несколько магазинов в Украине.

Санкции Украины:

  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.
  • Ограничительные меры рассчитаны на три года, говорится в указе главый государства, опубликованном на сайте Офиса президента.
  • Указ президента Зеленского вступает в силу с момента его опубликования.
  • Кроме того, у​​​​каз Зеленского распространяется на китайского инвестора предприятия Мотор Сич.
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