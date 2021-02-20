Украина ударила санкциями по известной российской сети спорттоваров

Санкции распространяются на компанию Sportmaster Operations, зарегистрированную в Сингапуре.
Указ президент Владимира Зеленского №64/2021 от 19 февраля о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о персональных санкциях предусматривает введение ограничительных мер против российской сети розничной торговли Спортмастер.
Об этом идет речь в дополнении №2 к указу, размещенному на сайте Офиса президента.
В документе идет речь о том, что санкции распространяются на компанию Sportmaster Operations Pte. Ltd, которая зарегистрирована в Сингапуре. Это компания владеет одноименной сетью магазинов спортивных товаров в России, Беларуси, Казахстане, Китае, Польше и Украине.
На компанию Спортмастер накладываются следующие санкции:
- ограничения торговых операций (полный запрет);
- ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полный запрет);
- предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;
- иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим Законом (запрет ввоза продукции сингапурской компании "Sportmaster Operations Pte. Ltd" непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств).
Спортмастер в Украине:
Согласно данным украинского Единого реестра юридических лиц, Sportmaster Operations Pte. Ltd является учредителем ООО Спортмастер Украина и владеет долей в 99%. Компания Спортмастер специализируется на торговле спортивными товарами и имеет несколько магазинов в Украине.
Санкции Украины:
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.
- Ограничительные меры рассчитаны на три года, говорится в указе главый государства, опубликованном на сайте Офиса президента.
- Указ президента Зеленского вступает в силу с момента его опубликования.
- Кроме того, указ Зеленского распространяется на китайского инвестора предприятия Мотор Сич.