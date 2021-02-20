Украина ударила санкциями по известной российской сети спорттоваров

Сеть Спортмастер попала под санкции Украины / sportmaster.ua

Указ президент Владимира Зеленского №64/2021 от 19 февраля о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о персональных санкциях предусматривает введение ограничительных мер против российской сети розничной торговли Спортмастер.

Об этом идет речь в дополнении №2 к указу, размещенному на сайте Офиса президента.

В документе идет речь о том, что санкции распространяются на компанию Sportmaster Operations Pte. Ltd, которая зарегистрирована в Сингапуре. Это компания владеет одноименной сетью магазинов спортивных товаров в России, Беларуси, Казахстане, Китае, Польше и Украине.

На компанию Спортмастер накладываются следующие санкции:

ограничения торговых операций (полный запрет);

ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полный запрет);

предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;

иные санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим Законом (запрет ввоза продукции сингапурской компании "Sportmaster Operations Pte. Ltd" непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств).

/ president.gov.ua

Спортмастер в Украине:

Согласно данным украинского Единого реестра юридических лиц, Sportmaster Operations Pte. Ltd является учредителем ООО Спортмастер Украина и владеет долей в 99%. Компания Спортмастер специализируется на торговле спортивными товарами и имеет несколько магазинов в Украине.

Санкции Украины: