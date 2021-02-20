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Зеленский ввел в действие санкции против китайского инвестора Мотор Сичи

20 февраля 2021, 19:40
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Решением президента санкции вводятся против китайского инвестора Мотор Сичи Ду Тао.

Мотор Сич
Китайский инвестор Мотор Сичи попал под санкции / УНИАН

Указ президент Владимира Зеленского №64/2021 от 19 февраля о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о персональных санкциях распространяется на китайского инвестора предприятия Мотор Сич.

Об этом говорится в дополнении №3 к указу, размещенному на сайте Офиса президента.

Решением президента санкции вводятся и против китайского инвестора Мотор Сичи Ду Тао.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021г "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и других ограничительные меры (санкции)" (прилагается)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

/ president.gov.ua

Ранее стало известно об увеличении арбитражных требований к Украине со стороны китайского инвестора предприятия Мотор Сич.

Предварительная сумма убытков, которую потребуют компенсировать от Украины в международном арбитраже, возросла еще на 100 миллионов долларов.

Таким образом, общая сумма претензий китайской стороны к Украине возросла до 3,6 миллиарда долларов.

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Санкции против инвесторов Мотор Сичи:

Президент Украины Владимир Зеленский указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, в частности, по китайской компании Skyrizon, которая купила акции украинского производителя авиадвигателей - компании Мотор Сич.

В документе отмечается, что поддержанные против ряда физических и юридических лиц санкции внесены Службой безопасности Украины. Часть этого указа секретная.

Позже на сайте опубликовали два приложения относительно списков физических и юридических лиц, попавших под санкции.Согласно приложению 1 к решению СНБО, санкции вводятся против гражданина Китая Ван Цзина (ключевой акционер компании Skyrizon). Санкции вводятся на 3 года.

Вид ограничения:

  • блокировка активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
  • ограничения торговых операций;
  • ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • полный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции;
  • отказ в предоставлении и отмена виз;
  • запрет осуществления концентраций субъектов хозяйствования.

В обнародованном приложении 2 относительно списка юридических лиц, в отношении которых санкции также вводят на три года, есть четыре компании:

  • Skyrizon Aircraft Holdings Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах;
  • Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР);
  • Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co ., Ltd (Пекин, КНР);
  • Beijing Xinwei Technogoly group (Пекин, КНР).

Санкции против юридических лиц предусматривают, в частности:

  • блокирование активов;
  • ограничение торговых операций;
  • ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов полетов и перевозок по территории Украины;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

14 января Минторг США ввел санкции против китайской компании Skyrizon - инвестора в ПАО Мотор Сич, заявив, что она угрожает национальной безопасности США.

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