УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Китайские инвесторы Мотор Сичи намерены "сбить" с Украины еще больше денег

15 февраля 2021, 14:47

Рассмотрение спора будет проходить в международном арбитраже.

Мотор Сич
От Украины потребуют больше денег из-за конфликта вокруг Мотор Сичи / УНИАН

Стало известно об увеличении арбитражных требований к Украине со стороны китайского инвестора предприятия Мотор Сич, против которого Киевом были введены санкции.

Предварительная сумма убытков, которую потребуют компенсировать от Украины в международном арбитраже, возросла еще на 100 миллионов долларов, говорится в сообщении на сайте Мотор Сич.

Таким образом, общая сумма претензий китайской стороны к Украине возросла до 3,6 миллиарда долларов.

"Китайские инвесторы ПАО Мотор Сич увеличили предварительную сумму убытков на минимум $ 100 млн что касается их требований в споре против Украины, рассмотрение которого происходит в международном арбитраже - с $3,5 млрд До не менее $3,6 млрд" , - говорится в заявлении.

Отмечается, что рост требований связан с расширением начальной группы истцов и включением в нее еще нескольких китайских акционеров.

Читайте такжеСкандал вокруг Мотор Сичи: СБУ сорвала собрание акционеров, в Китае ответили на санкции

Санкции против инвесторов Мотор Сичи:

Президент Украины Владимир Зеленский указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер, в частности, по китайской компании Skyrizon, которая купила акции украинского производителя авиадвигателей - компании Мотор Сич.

В документе отмечается, что поддержанные против ряда физических и юридических лиц санкции внесены Службой безопасности Украины. Часть этого указа секретная.

Позже на сайте опубликовали два приложения относительно списков физических и юридических лиц, попавших под санкции.Согласно приложению 1 к решению СНБО, санкции вводятся против гражданина Китая Ван Цзина (ключевой акционер компании Skyrizon). Санкции вводятся на 3 года.

Вид ограничения:

  • блокировка активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
  • ограничения торговых операций;
  • ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • полный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции;
  • отказ в предоставлении и отмена виз;
  • запрет осуществления концентраций субъектов хозяйствования.

В обнародованном приложении 2 относительно списка юридических лиц, в отношении которых санкции также вводят на три года, есть четыре компании:

  • Skyrizon Aircraft Holdings Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах;
  • Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР);
  • Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co ., Ltd (Пекин, КНР);
  • Beijing Xinwei Technogoly group (Пекин, КНР).

Санкции против юридических лиц предусматривают, в частности:

  • блокирование активов;
  • ограничение торговых операций;
  • ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов полетов и перевозок по территории Украины;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

14 января Минторг США ввел санкции против китайской компании Skyrizon - инвестора в ПАО Мотор Сич, заявив, что она угрожает национальной безопасности США.

Сейчас вы просматриваете новость «Китайские инвесторы Мотор Сичи намерены "сбить" с Украины еще больше денег». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Зеленский из-за гибели военных срочно отправил на Донбасс Тарана и ХомчакаЗеленский из-за гибели военных срочно отправил на Донбасс Тарана и Хомчака Обвиненная в избиении детей стоматолог из Ровно оправдалась и нашла крайнегоОбвиненная в избиении детей стоматолог из Ровно оправдалась и нашла крайнего Гиркин предрек разгром "ЛДНР" и перенос фронта на границу КрымаГиркин предрек разгром "ЛДНР" и перенос фронта на границу Крыма Главарь "ДНР" Пушилин ответил на заявление Путина о ДонбассеГлаварь "ДНР" Пушилин ответил на заявление Путина о Донбассе "Один пи***ас его терроризировал": Богдан отреагировал на смерть посла в Китае"Один пи***ас его терроризировал": Богдан отреагировал на смерть посла в Китае
Следующий материал

Последние новости

14:48
Гороскоп на 16 февраля для всех: отказ от зеркала и мучительная боль
14:47
Китайские инвесторы Мотор Сичи намерены "сбить" с Украины еще больше денег Видео
14:39
Лавров заявил об унижении Евросоюза, и связал его с Украиной Видео
14:31
В России с молотка ушел скандальный памятник Аленке Видео
14:21
Создатели Clubhouse поделились планами по развитию нашумевшей соцсети
Реклама
14:04
До -25 в Украине: синоптик назвал самые холодные области Видео
13:54
Украинцев предупредили о новом ударе морозов, но обнадежили скорым потеплением Видео
13:52
Песков прокомментировал слова Путина о поддержке Россией Донбасса Видео
13:35
В Минсоцполитики рассказали, как подготовить украинцев к повышению тарифов Видео
13:20
В МИД ответили на обвинения в давлении на умершего посла Украины в КНР
13:16
Бейонсе засветила пышные ягодицы в изысканной позе Видео
13:10
Перезапуск Silent Hill собирает вокруг себя новые слухи Видео
12:53
Сретение 2021: без чего нельзя уходить из храма и другие приметы Видео
12:37
4-й канал заступился за скандального ведущего Дроздова и выдвинул обвинение нардепу Видео
12:34
Сотни украинцев застряли на экзотическом африканском острове Видео
12:32
Xiaomi представила в Украине доступные смарт-часы Mi Watch Lite Фото
12:31
Врач назвал три органа, которые могут болеть при раке простаты Видео
12:28
Необыкновенные джинсы в стиле 70-х вернулись в моду на весну-лето: фото Фото Видео
12:14
Ждать ли доллар по 30 грн: как на курс валют в Украине повлияет вакцинация
12:13
Кто может полностью не платить за коммуналку: министр рассказала о льготе Видео
Реклама
12:00
Россия рассыплется на восемь государств – эксперт
11:57
Журналисты подловили авто Порошенко на хитром нарушении Видео
11:44
Как избавиться от жирных волос: врачебные лайфхаки Видео
11:29
В Кабмине объяснили, как платить за отопление на 50% меньше Видео
11:22
"Сердечная еда": какие продукты помогают сердцу, а какие убивают Видео
11:17
Конкуренты "наступают на пятки" Зеленскому в президентском рейтинге – опрос
10:49
В "ДНР" показали взорванное авто главаря боевиков и назвали версию покушения Фото
10:42
Украина деградирует от мощной промышленности до пастушества и собирательства мнение
10:14
Гороскоп на 15 февраля для всех: везение в лотереях, предательства и приключения Видео
10:06
Сретение Господне: поздравления в картинках, в прозе и стихах Видео
09:57
Синоптик назвала дату резкого потепления в Украине Видео
09:51
Вакцинация от COVID-19 в Украине не начнется вовремя: известны причины Видео
09:25
Шварценеггер рассказал, как его вдохновил силач родом с Донбасса
09:21
В Горловке взорвали авто с главарем боевиков "ДНР" Видео
09:01
Синоптики озвучили прогноз погоды на весну Видео
08:56
У Кравчука назвали условие привлечения США к переговорам по Донбассу Видео
08:25
В Киеве самосвал влетел в путепровод и оказался в ловушке Видео
08:24
МВФ требует содрать с украинцев последний слой кожи мнение
08:12
Метеоролог спрогнозировала, где в Украине ждать серьезных проблем с урожаем
07:55
Ткаченко рассказал, как Россия финансировала "медведчуковские" каналы
Реклама
07:20
В ВОЗ раскрыли новые данные о происхождении COVID-19 и начале пандемии Видео
07:11
Телеведущая 1+1 топлес поразила красотой на эротическом фото
06:57
Северный поток-2 будет достроен, но на условиях США мнение
06:42
На каждый выстрел на Донбассе должен быть ответ с украинской стороны – Кравчук
06:39
"Охота на ведьм": Трамп прокомментировал решение по импичменту и рассказал о планах Видео
06:24
"Секси": Анна Ризатдинова взбудоражила пикантным фото в День влюбленных
06:02
Ударят морозы до -24: чего ждать от погоды на этой неделе Видео
05:35
Лаконичная стрижка на длинные волосы из 90-х врывается в моду на весну-лето Фото Видео
05:03
Подробный лунный календарь на март 2021 года: оживление "вампиров" и воплощение мечты
04:30
В РФ назвали неожиданное имя нового лидера оппозиции после Навального Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять