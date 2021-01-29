Зеленский наказал китайских инвесторов Мотор Сич санкциями

Санкционные меры рассчитаны на три года.
Украинский лидер Владимир Зеленский ввел персональные санкции против китайских инвесторов Мотор Сичи. Как говорится в указе президента, глава державы утвердил соответствующие изменения в решение СНБО от 14 декабря 2020 года.
Санкционные меры рассчитаны на три года. Они введены против гражданина Китайской Народной Республики Ван Цзина – ключевого акционера компаний Beijing Xinwei Technology Group и Beijing Skyrizon.
Также указываются юридические лица, против которых вводятся санкции. Среди них – Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd и Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.
Что предусматривают санкции против китайских акционеров Мотор Сич:
- блокируются активы;
- ограничиваются торговые операции;
- частично или полностью прекращается транзит перевозок, ресурсов и полетов по территории Украины;
- запрещается выводить капиталы за пределы Украины;
- полностью запрещается совершать сделки с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, что подпали под санкции;
- не предоставляются или отменяются визы резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины.
Мотор Сич – новости
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