Зеленский наказал китайских инвесторов Мотор Сич санкциями

Мотор Сич и китайцы - Зеленский ввел санкции против Китая / УНИАН

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел персональные санкции против китайских инвесторов Мотор Сичи. Как говорится в указе президента, глава державы утвердил соответствующие изменения в решение СНБО от 14 декабря 2020 года.

Санкционные меры рассчитаны на три года. Они введены против гражданина Китайской Народной Республики Ван Цзина – ключевого акционера компаний Beijing Xinwei Technology Group и Beijing Skyrizon.

Также указываются юридические лица, против которых вводятся санкции. Среди них – Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd и Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.

Что предусматривают санкции против китайских акционеров Мотор Сич:

блокируются активы;

ограничиваются торговые операции;

частично или полностью прекращается транзит перевозок, ресурсов и полетов по территории Украины;

запрещается выводить капиталы за пределы Украины;

полностью запрещается совершать сделки с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, что подпали под санкции;

не предоставляются или отменяются визы резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины.

Мотор Сич – новости

Турция отказалась от закупок украинской продукции Мотор Сич. На турецких беспилотниках будут стоять турецкие двигатели.