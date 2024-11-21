Враг "задвигался" на Запорожском направлении: спикер "Юга" прокомментировал риски

Сейчас на фронте у оккупантов активно используется механизированная компонента.

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На Запорожье враги стали активнее использовать бронетехнику / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, ua.depositphotos.com

О чем речь:

На Времевском выступе РФ провела более 20 штурмов

О наступлении на Запорожье речь не идет

Агрессоры с России стали активнее использовать бронетехнику на юге в Запорожской области. Подробностями сегодня, 21 ноября, в эфире телеканала FREEДОМ поделился спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

"Механизированной компоненты стало больше. Если мы говорим о самом сложном на юге направлении, оно больше связано, конечно, с Покровско-Кураховским вектором, — это Времевский выступ. Там более 20 штурмов Россия, например, накануне провела, некоторые боевые столкновения продолжаются и сейчас. Активно используется механизированная компонента", — сказал спикер. видео дня

Орехово - что известно / Инфографика: Главред

Как рассказал Братчук, активных действий по Ореховскому и Гуляйпольскому направлениям сегодня нет.

"Враг оттуда свои подразделения перебрасывает на Времевское направление, на Великую Новоселку. На Приднепровском направлении тоже работает пехота и работает авиация. Авиация очень активно работает по Запорожскому направлению. Здесь прямая угроза для областного центра", — сказал Братчук.

Братчук отметил, что паниковать не стоит, ведь речь о каком-то большом наступлении россиян на Запорожье не идет.

"Это, прежде всего, использование авиационного вооружения. Это то, что сегодня наиболее всего угрожают и городу, и этому направлению. Все остальное Силами обороны мониторится, войска готовы, фортификации есть", — сказал он.

Ситуация на фронте - что известно

В свою очередь командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Ахиллес 92-й ОШБр Юрий Федоренко отметил, что Путин поставил новую цель на фронте. Однако, за неделю, которая сейчас завершается, противник не имел никаких существенных или значительных успехов на поле боя.

Кроме того, на Курщине войскам КНДР будет несладко. Дело в том, что, если ВСУ начнут использовать дальнобойное оружие вглубь территории РФ, как раз дальнобойное вооружение, дальнобойные ракеты способны удержать ситуацию.

Также Главред писал, что ВСУ могут оставить важный город. Сейчас главная цель - обеспечить отступление главным силам из Курахово в Донецкой области.

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Кто такой Сергей Братчук? Братчук Сергей Борисович - спикер председателя Одесской областной войскадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был представителем Одесской епархии Православной церкви Украины. С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях, был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресс-офицером в составе батальона, пишет "Рух ЧЕСНО".

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