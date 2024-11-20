"Надо делать ставку на жизнь": ВСУ могут оставить важный город - эксперт

Если ставить вопрос, что важнее – жизнь воинов или территория – нужно думать о защитниках, утверждает эксперт.

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ВСУ прийдеться, скорее всего, покинуть Курахово / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин из DeepState

О чем сказал Селезнев:

Ситуация вокруг Курахово может погрузиться в "туман войны"

Между территориями и жизньою бойцов нужно выбирать второй вариант

В Донецкой области ВСУ могут начать отступление от важного города.

Как заявил военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии "РБК.Украина", скоро воины Украины, скорее всего, начнут арьергардные бои. Главная цель - обеспечить отступление главным силам из Курахово в Донецкой области.

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"Вариантов содержать кураховский гарнизон у нас практически нет. Если ставить вопрос, что важнее – жизнь воинов или территория – надо делать ставку на жизнь. Поскольку чем дальше, тем сложнее становится логистика", – подчеркнул Селезнев.

Как утверждает Селезнев, именно в районе города Курахово обстановка может погрузиться в "туман войны".

Курахово - что известно / Инфографика: Главред

Похожая ситуация ранее сложилась с Угледаром и Селидовым.

"Даже переброска серьезных подкреплений на этот участок вряд ли изменит ситуацию", — добавил Селезнев.

Ситуация на фронте - что известно

Ранее аналитики ISW сообщали, что ВСУ успешно освобождают Харьковщину. Воины достигли успехов в районе Глубокого и нанесли потери российским подразделениям, отражая их атаки.

Ситуация на Курщине, в то же время, обостряется. Российские агрессоры недавно достигли продвижения в районе украинского выступления, граничащего с Курской областью, сообщает ISW.

Главред писал, что недавно президент Зеленский признал, что без поддержки США страна не выживет. Однако, по словам главы государства, в любом случае мы останемся и будем бороться.

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Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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