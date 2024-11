Ситуация на Курщине обостряется: РФ продвигается к украинскому выступлению - ISW

О чем идет речь:

Российские войска недавно достигли продвижения в районе украинского выступления, граничащего с Курской областью. В этом районе продолжаются активные боевые действия.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны(ISW).

Геолокационные данные за 19 ноября свидетельствуют о продвижении российских войск на северо-восток от Нижнего Клина.

Кроме того, военные блогеры оккупантов заявляли об успехах возле леса Ольговка, Кремневого и восточной окраины Плехового. Однако эти утверждения пока не получили подтверждения от ISW.

Также сообщается, что российские войска проводили наступательные действия в районах Новоивановки и Свердликово. Одновременно украинские силы осуществляли контратаки вблизи Новоивановки, Дарино и Плехового.

Российские так называемые военкоры утверждают, что украинские войска безрезультатно пытаются прорвать российское окружение возле леса Ольговка.

ISW отмечает, что представитель украинской комендатуры в Судже сообщил 19 ноября об изменении тактики российских войск в Курской области: теперь они начинают атаки преимущественно ночью, а не утром.

Недавно Главред сообщал, что ВСУ разгромили и взяли в плен врага на Курщине. Таким образом украинские военные наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Также в ВСУ озвучили силы РФ для наступления в Курской области. Сегодня на Курском направлении насчитывается около 50 тысяч российских солдат, также еще 1 дивизию враг готовит, чтобы перебросить на линию соприкосновения.

В свою очередь эксперт Валерий Рябых прокомментировал вероятные удары ATACMS по целям в РФ. По его мнению, целями для ударов дальнобойными ракетами ВСУ могут стать военные объекты в Курской области.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.