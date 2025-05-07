В дом украинской певицы и участницы Евровидения попали дроны РФ

Участница Евровидения Кристина Старикова поделилась своей болью.

https://glavred.info/starnews/dom-ukrainskoy-pevicy-uchastnicy-evrovideniya-razrushili-drony-10662476.html Ссылка скопирована

Дом украинской певицы пострадал из- / Коллаж Главред, фото Instagram/h_starykovaaa

Кратко:

Что случилось с домом певицы

О чем рассказала Кристина Старикова

Кристина Старикова — суперфиналистка Голосу країни, участница Нацотбора на Евровидение сообщила о том, что ее дом в Украине пострадал в результате атаки российских беспилотников на Украину.

19-летняя девушка в настоящее время находится в Швейцарии, репетируя свое выступление с группой Ziferblat, но опубликовала фотографии своего поврежденного многоквартирного дома в районе Свитлий.

видео дня

"Дом. И я так мечтала вернуться домой", — подписала она пост, на котором было изображено окутанное дымом здание с выбитыми окнами и несколькими обрушившимися балконами.

Кристина Старикова сообщила о том, что потеряла дом / Фото Instagram/h_starykovaaa

"К счастью, все мои родственники и друзья живы и здоровы", — сказала она и поклялась выступить на Евровидении на следующей неделе "ради нашей страны".

Ранее Старикова сказала, что почти предвидела разрушение своего дома.

Кристина Старикова сообщила о том, что потеряла дом / Фото Instagram/h_starykovaaa

"Четыре месяца назад моя бабушка потеряла свой дом — это была просто огромная дыра", — сказала она. "Затем моя тетя потеряла крышу над головой."Я поняла, что, возможно, я могу быть следующей, и, к сожалению, это произошло. Это очень ужасная новость. Я очень надеялась вернуться".

Дом певицы находится менее чем в пяти километрах от линии фронта, недалеко от промышленного города Покровск, ключевого поля боя на восточном фронте Украины.

Она также поделилась кадрами разрушенных бомбежками улиц Мирнограда. "Я всегда возвращалась домой с уроков вокала таким образом", — написала она в подписи. "Это был мой любимый путь домой".

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.

Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред