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Евровидение-2025: о чем песня Bird of Pray победителей Нацотбора Ziferblat

Анна Подгорная
9 февраля 2025, 00:19
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Полный текст песни Bird of Pray группы Ziferblat с переводом доносит до зрителя важный трансформационный посыл.
Группа Ziferblat
Ziferblat Bird of Pray - текст, перевод и значение песни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/suspilne.eurovision

Кратко:

  • Группа Ziferblat победила на Национальном отборе на Евровидение-2025 с песней Bird of Pray
  • В трек коллектив вложил особый смысл

Победителями Национального отбора на Евровидение-2025 стала группа Ziferblat с песней Bird of Pray. В прошлом году коллектив также принимал участие в Нацотборе, но занял лишь второе место.

Возвращение на конкурс оказалось для них по-настоящему триумфальным. Группа получила высокие баллы от жюри, и самый высокий, десятку, от телезрителей, обойдя своих ближайших конкурентов, Машу Кондратенко и дуэт Molodi на целых три очка.

О чем песня Bird of Pray группы Ziferblat

"Птица молитвы", принесла на своих "крыльях" победу для Ziferblat. Ее смысл коллектив раскрыл Нотаткам про українську музику.

"Если говорить о тексте песни, ее эмоциональном смысле, то это, по моему мнению, послание. Символ и центральный образ композиции - это птичка, которая демонстрирует нашу свободу, возрождение и ожидание новых изменений. Она является предвестницей весны и символом цикличности в жизни. Я думаю, что эта песня - это эмоциональный рассказ, один эфемерный день жизни наших людей от рассвета до заката. В ней переплетается тоска по дому, мучительная потеря и одновременно молитва, которую мы передаем через эту символическую птичку, которая должна донести ее туда, где еще есть свет и надежда", - рассказал вокалист.

Смотрите видео выступления победителей Национального отбора на Евровидение-2025 Ziferblat - "Bird of Pray":

Текст песни Ziferblat - "Bird of Pray" с переводом

Зайде-зайдеш і до мене, моя пташка

Крилами пісня злітає важка

Серденько серце кохане, не турбуйся

Доля довірила світ останнім із нас

Я світла шукаю, гори зверну

And I call you (И я зову тебя)

Fly, bird (Лети, птичка)

I’m begging you (Я умоляю тебя)

Begging you, please just (Умоляю тебя, пожалуйста, просто)

Live, share (Живи, раздели)

My heart with someone who (Мое сердце с кем-то, кто)

Cares of me and my little bird of pray (Заботится обо мне и моей маленькой птичке-молитве)

Вертай-вертайся додому, рідна стежка

Спів перелітних пташок народить весну

I call you (Я зову тебя)

Fly, bird (Лети, птичка)

I’m begging you (Я умоляю тебя)

Begging you just (Умоляю тебя просто)

Care of me and my little bird (Позаботься обо мне и моей маленькой птичке)

Fly like a bird (Лети как птица)

Where do you go? (Куда ты летишь?)

I’m begging you, please just live (Я умоляю тебя, пожалуйста, просто живи)

Share my heart with someone who (Раздели мое сердце с кем-то, кто)

Flies, bird (Летит, птичка)

I’m begging you (Я умоляю тебя)

Begging you, please just (Умоляю тебя, пожалуйста, только)

Live, share (Живи, раздели)

My heart with someone who (Мое сердце с кем-то кто)

Cares of me and my little bird of pray (Заботится обо мне и моей маленькой птичке-молитве).

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025. Ею оказалась артистка, которая выжила после теракта ХАМАС в октябре 2023 года.

Также стало известно, что от участия в Евровидении-2025 отказалась еще одна страна. Всего осталось 37 стран, включая "Большую пятерку" и Швейцарию, как страну-хозяйку.

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