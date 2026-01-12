"Это его язык любви": зять Арнольда Шварценеггера раскрыл необычный подарок от него

Железный Арни с выдумкой подошел к выбору презента для семьи старшей дочери.

https://glavred.info/starnews/eto-ego-yazyk-lyubvi-zyat-arnolda-shvarceneggera-raskryl-neobychnyy-podarok-ot-nego-10731632.html Ссылка скопирована

Арнольд Шварценеггер семья - Крис Пратт рассказал о подарке от тестя / коллаж: Главред, фото: instagram.com/prattprattpratt

Кратко:

Крис Пратт рассказал о любви Арнольда Шварценеггера к подаркам

Актер признался, что тесть подарил на это Рождество

Американский актер Крис Пратт стал частью семьи Шварценеггеров в 2019 году, когда женился на старшей дочери Железного Арни Кетрин. Между звездным тестем и зятем, похоже, установились теплые дружеские отношения - Пратт с большим уважением отзывается про Шварценеггера-старшего, и не против поделиться деталями особенных семейных моментов.

Так недавно Крис появился на шоу Грэма Нортона, где рассказал о рождественских подарках от Арнольда. При этом актер отметил, что для звездного тестя дарить подарки - это особенный язык любви.

видео дня

"В этом году одним из подарков был портрет размером шесть на восемь футов (1.8 м на 2.4 м - прим. редактора), на котором были изображены все трое моих детей (от Кетрин Шварценеггер - прим. редактора) и Арнольд в костюме Санта-Клауса. Картина очень реалистичная, она очень большая, на ней он в костюме Санта-Клауса, а трое детей выглядывают из-за рождественской елки и смотрят, как он ест печенье. Картина огромная, в рамке", - цитирует Криса Пратта издание People.

Он также подшутил, что из-за массивных размеров полотна его придется прятать на целый год, и доставать в ноябре, ближе к зимним праздникам.

Крис Пратт и Арнольд Шварценеггер / фото: instagram.com/prattprattpratt

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что звезда "Очень странных дел", канадский актер Финн Вулфхард, оставляет актерство после завершения сериала. Артист раскрыл, чем будет заниматься дальше.

Также стало известно, что Николь Кидман официально вновь холоста - всего через три месяца после подачи актрисой заявления на развод с кантри-певцом Китом Урбаном.

Читайте также:

О персоне: Арнольд Шварценеггер Арнольд Шварценеггер - культурист, актер и политический деятель. Пятикратный обладатель титула "Мистер Вселенная" и семикратный - "Мистер Олимпия", основатель конкурса бодибилдинга "Арнольд Классик". 38-ой губернатор американского штата Калифорния (2003-2011). Обладатель премий "Золотой глобус" (1977), "Сатурн" (1992) и именной звезды на голливудской Аллее славы. Самые известные киноработы: "Конан-варвар" (1982), "Хищник" (1987), "Вспомнить все" (1990), серия фильмов "Терминатор".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред