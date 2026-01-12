Укр
"Это его язык любви": зять Арнольда Шварценеггера раскрыл необычный подарок от него

Анна Подгорная
12 января 2026, 16:27
Железный Арни с выдумкой подошел к выбору презента для семьи старшей дочери.
Крис Пратт, Кетрин Шварценеггер, Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер семья - Крис Пратт рассказал о подарке от тестя / коллаж: Главред, фото: instagram.com/prattprattpratt

Кратко:

  • Крис Пратт рассказал о любви Арнольда Шварценеггера к подаркам
  • Актер признался, что тесть подарил на это Рождество

Американский актер Крис Пратт стал частью семьи Шварценеггеров в 2019 году, когда женился на старшей дочери Железного Арни Кетрин. Между звездным тестем и зятем, похоже, установились теплые дружеские отношения - Пратт с большим уважением отзывается про Шварценеггера-старшего, и не против поделиться деталями особенных семейных моментов.

Так недавно Крис появился на шоу Грэма Нортона, где рассказал о рождественских подарках от Арнольда. При этом актер отметил, что для звездного тестя дарить подарки - это особенный язык любви.

видео дня

"В этом году одним из подарков был портрет размером шесть на восемь футов (1.8 м на 2.4 м - прим. редактора), на котором были изображены все трое моих детей (от Кетрин Шварценеггер - прим. редактора) и Арнольд в костюме Санта-Клауса. Картина очень реалистичная, она очень большая, на ней он в костюме Санта-Клауса, а трое детей выглядывают из-за рождественской елки и смотрят, как он ест печенье. Картина огромная, в рамке", - цитирует Криса Пратта издание People.

Он также подшутил, что из-за массивных размеров полотна его придется прятать на целый год, и доставать в ноябре, ближе к зимним праздникам.

Крис Пратт, Арнольд Шварценеггер
Крис Пратт и Арнольд Шварценеггер / фото: instagram.com/prattprattpratt

О персоне: Арнольд Шварценеггер

Арнольд Шварценеггер - культурист, актер и политический деятель. Пятикратный обладатель титула "Мистер Вселенная" и семикратный - "Мистер Олимпия", основатель конкурса бодибилдинга "Арнольд Классик". 38-ой губернатор американского штата Калифорния (2003-2011). Обладатель премий "Золотой глобус" (1977), "Сатурн" (1992) и именной звезды на голливудской Аллее славы. Самые известные киноработы: "Конан-варвар" (1982), "Хищник" (1987), "Вспомнить все" (1990), серия фильмов "Терминатор".

