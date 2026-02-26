Укр
Читать на украинском
Графики для Черкасской области изменились - когда не будет света 27 февраля

Юрий Берендий
26 февраля 2026, 23:15
В Черкасской области 27 февраля введут почасовые графики отключения электроэнергии из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру.
Графики для Черкасской области изменились - когда не будет света 27 февраля
Графики для Черкасской области - когда не будет света 27 февраля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Отключения света в Черкасской области будут действовать в течение суток
  • Графики будут действовать из-за последствий российских ударов по объектам энергетики

Завтра, 27 февраля, в Черкассах и области будут действовать графики почасовых отключений света. Об этом сообщили в "Черкассыоблэнерго", опубликовав часы отсутствия электроснабжения.

В Черкассыоблэнерго сообщили, что ограничения будут действовать из-за последствий регулярных вражеских обстрелов и последствий предыдущих масштабных ракетно-дроновых ударов по энергетике.

Графики для Черкасской области изменились - когда не будет света 27 февраля
Графики отключения света в Черкасской области 27 февраля / Скриншот / Скриншот

Часы отсутствия электроснабжения:

  • 1.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 06:30, 09:00 – 12:30, 15:00 – 18:30, 21:30 – 00:00
  • 1.2: 00:00 – 01:30, 05:30 – 07:30, 10:00 – 13:30, 16:00 – 19:30, 22:30 – 00:00
  • 2.1: 01:00 – 03:00, 06:30 – 09:00, 11:30 – 15:00, 17:30 – 21:00
  • 2.2: 02:00 – 04:00, 07:30 – 10:00, 12:30 – 16:00, 18:30 – 22:00
  • 3.1: 03:00 – 05:00, 08:00 – 11:00, 13:30 – 17:00, 19:30 – 23:00
  • 3.2: 01:30 – 03:30, 07:00 – 09:30, 12:00 – 15:30, 18:00 – 21:30
  • 4.1: 00:30 – 02:30, 06:00 – 08:30, 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:30, 23:30 – 00:00
  • 4.2: 03:30 - 05:30, 08:00 – 11:30, 14:00 – 17:30, 20:30 – 23:30
  • 5.1: 02:30 - 04:30, 08:00 – 10:30, 13:00 – 16:30, 19:00 – 22:30
  • 5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 10:30 – 14:00, 16:30 – 20:00, 23:00 – 00:00
  • 6.1: 00:00 – 01:00, 05:00 – 07:00, 09:30 – 13:00, 15:30 – 19:00, 22:00 – 00:00
  • 6.2: 04:00 – 06:00, 08:30 – 12:00, 14:30 – 18:00, 21:00 – 00:00

Кроме того, в соответствии с указанием НЭК "Укрэнерго", для предприятий и бизнеса Черкасской области в течение суток введут графики ограничения мощности.

Как найти свою группу отключения света

Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по адресу

Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по лицевому счету

Найти свой график отключения света по личному счету в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать свою очередь аварийных отключений

Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Черкассах - где найти пункты несокрушимости в Черкасской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Черкассах и области можно найти по ссылке.

Напомним, как ранее сообщал Главред, почасовые отключения электроэнергии могут прекратиться уже весной — ориентировочно в апреле или мае, однако в периоды пиковой нагрузки зимой и летом графики ограничений и в дальнейшем будут применяться как минимум в течение следующих трех лет. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Между тем 26 февраля страна-агрессор Россия осуществила очередную атаку на украинскую энергетическую инфраструктуру, в результате чего часть потребителей в шести областях временно осталась без электроснабжения. Об этом во время брифинга заявил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

В то же время Словакия объявила о прекращении экстренных поставок электроэнергии в Украину. Ограничение будет действовать до тех пор, пока украинская сторона не возобновит транспортировку нефти в Словакию по нефтепроводу "Дружба". Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
