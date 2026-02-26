Как похудеть без срывов: диетолог назвала три эффективных правила

Стремление к идеалу мешает куда больше, чем отсутствие строгой дисциплины.

Похудение редко бывает лёгким процессом. Нередко после достижения желаемого веса килограммы возвращаются. Специалисты объясняют это гормональными и метаболическими изменениями: после снижения веса усиливается чувство голода, человек начинает есть больше и постепенно возвращается к прежним показателям.

Автор Youtube-канала Olya Pins рассказала, как похудеть без срывов.

Как пишет Eat This Not That, зарегистрированный диетолог Кезия Джой считает, что одна из главных ошибок - чрезмерное усложнение процесса похудения.

По её словам, стремление к идеалу мешает куда больше, чем отсутствие строгой дисциплины. Многие стараются соблюдать жёсткие правила, детально подсчитывают каждую калорию и контролируют каждый продукт. В итоге такая система становится слишком изнурительной и приводит к срывам.

Эксперт предлагает упростить подход: сосредоточиться не на идеальной диете, а на нескольких базовых принципах, которые легко соблюдать ежедневно. Она выделила три ключевых правила.

1. Делайте ставку на белок и клетчатку

В каждом приёме пищи важно получать достаточно белка и клетчатки.

Эти нутриенты помогают дольше сохранять чувство сытости, поддерживают стабильный уровень сахара в крови и уменьшают потребность в перекусах в течение дня.

2. Создайте умеренный дефицит калорий

Вместо резкого ограничения рациона лучше выбрать небольшой дефицит калорий.

Если организм получает чуть меньше энергии, чем расходует, вес будет снижаться постепенно. При этом сохраняется нормальный обмен веществ и снижается риск постоянного чувства голода.

3. Поддерживайте регулярную физическую активность

Физическая активность - обязательная часть устойчивого похудения. Речь идёт не только о тренировках, но и о повседневном движении: ходьбе, подъёмах по лестнице, бытовой активности.

Упражнения помогают уменьшать жировую массу, сохранять мышечную ткань и поддерживать общее здоровье.

Почему этот подход работает

Главное преимущество этих правил - акцент на устойчивых привычках, а не на краткосрочных ограничениях.

Модные диеты часто дают быстрый, но временный результат, потому что строятся на строгих запретах. Простые и повторяемые действия формируют стабильное поведение, которое легче поддерживать в долгосрочной перспективе - а именно это и необходимо для сохранения достигнутого веса.

