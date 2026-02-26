Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как похудеть без срывов: диетолог назвала три эффективных правила

Виталий Кирсанов
26 февраля 2026, 18:46
Стремление к идеалу мешает куда больше, чем отсутствие строгой дисциплины.
Похудение редко бывает лёгким процессом
Похудение редко бывает лёгким процессом / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Делайте ставку на белок и клетчатку
  • Создайте умеренный дефицит калорий
  • Поддерживайте регулярную физическую активность

Похудение редко бывает лёгким процессом. Нередко после достижения желаемого веса килограммы возвращаются. Специалисты объясняют это гормональными и метаболическими изменениями: после снижения веса усиливается чувство голода, человек начинает есть больше и постепенно возвращается к прежним показателям.

Автор Youtube-канала Olya Pins рассказала, как похудеть без срывов.

видео дня

Как пишет Eat This Not That, зарегистрированный диетолог Кезия Джой считает, что одна из главных ошибок - чрезмерное усложнение процесса похудения.

По её словам, стремление к идеалу мешает куда больше, чем отсутствие строгой дисциплины. Многие стараются соблюдать жёсткие правила, детально подсчитывают каждую калорию и контролируют каждый продукт. В итоге такая система становится слишком изнурительной и приводит к срывам.

Эксперт предлагает упростить подход: сосредоточиться не на идеальной диете, а на нескольких базовых принципах, которые легко соблюдать ежедневно. Она выделила три ключевых правила.

1. Делайте ставку на белок и клетчатку

В каждом приёме пищи важно получать достаточно белка и клетчатки.

Эти нутриенты помогают дольше сохранять чувство сытости, поддерживают стабильный уровень сахара в крови и уменьшают потребность в перекусах в течение дня.

2. Создайте умеренный дефицит калорий

Вместо резкого ограничения рациона лучше выбрать небольшой дефицит калорий.

Если организм получает чуть меньше энергии, чем расходует, вес будет снижаться постепенно. При этом сохраняется нормальный обмен веществ и снижается риск постоянного чувства голода.

3. Поддерживайте регулярную физическую активность

Физическая активность - обязательная часть устойчивого похудения. Речь идёт не только о тренировках, но и о повседневном движении: ходьбе, подъёмах по лестнице, бытовой активности.

Упражнения помогают уменьшать жировую массу, сохранять мышечную ткань и поддерживать общее здоровье.

Почему этот подход работает

Главное преимущество этих правил - акцент на устойчивых привычках, а не на краткосрочных ограничениях.

Модные диеты часто дают быстрый, но временный результат, потому что строятся на строгих запретах. Простые и повторяемые действия формируют стабильное поведение, которое легче поддерживать в долгосрочной перспективе - а именно это и необходимо для сохранения достигнутого веса.

Смотрите видео о том, как похудеть без срывов

Что известно о Eat This Not That?

Eat This Not That - издание, которое состоит из отмеченной наградами команды журналистов и сертифицированных экспертов, врачей, диетологов, шеф-поваров, персональных тренеров, которые работают вместе, чтобы предоставить точный, своевременный, информативный и действенный контент о еде, питании, говорится на сайте.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Olya Pins (Оля Пинс)

Olya Pins (Оля Пинс) - украинский фуд-блогер из Харькова, специализирующаяся на темах правильного питания, похудения и планирования рациона.

Ведет основной русскоязычный канал (более 1.25 млн подписчиков), где делится рецептами для похудения, меню на день и методами заготовки еды на несколько дней.

Развивает отдельный канал "Оля Пінс - смачні і прості рецепти!" (более 84 тыс. подписчиков) с контентом на украинском языке.

В своем блоге в Instagram она публикует короткие видео с рецептами "на каждый день" и лайфхаки по приготовлению простых и полезных блюд.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

здоровье диета продукты питания интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

18:51Война
ВСУ разнесли цех завода, где производят "Орешники": Генштаб раскрыл детали

ВСУ разнесли цех завода, где производят "Орешники": Генштаб раскрыл детали

17:46Война
Удары по России теперь под вопросом: США объявили демарш Украине, что изменится

Удары по России теперь под вопросом: США объявили демарш Украине, что изменится

16:56Война
Реклама

Популярное

Ещё
РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

Для одного знака зодиака откроется денежный портал: гороскоп на март 2026

Для одного знака зодиака откроется денежный портал: гороскоп на март 2026

Дроны и ракеты ударили по городам Украины: в Киеве, Харькове, Запорожье - пожары и раненые

Дроны и ракеты ударили по городам Украины: в Киеве, Харькове, Запорожье - пожары и раненые

Часы переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 26 февраля

Часы переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 26 февраля

Последние новости

19:32

РФ "выдыхается": названа неожиданная причина снижения темпов ракетных ударов

19:16

Как ускорить размораживание мяса: способ с двумя кастрюлямиВидео

19:10

Главный итог войны для России за 4 годамнение

18:51

В Кремле заявили о сроках завершения войны против Украины - что известно

18:46

Как похудеть без срывов: диетолог назвала три эффективных правилаВидео

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
18:44

Пассажир заплатил за "гостиничный номер" в самолете: цена билета удивляетВидео

18:33

Внезапное потепление накроет Львовскую область: какой будет погода 27 февраля

18:32

Рубль рухнет, бюджеты опустеют: названы сроки финансового краха в России

18:10

Город из чистого золота найден: что скрывает тайное сокровище инковВидео

Реклама
17:55

Больше динамики и боев: представлен трейлер фильма Mortal Kombat IIВидео

17:46

ВСУ разнесли цех завода, где производят "Орешники": Генштаб раскрыл детали

17:34

Он приходил из-за нее каждый день 2,5 месяца: правда всплыла и "взорвала" Сеть

17:23

Как выбрать куртку на весну: стилист показала фасоны, которые захватили подиумыВидео

17:12

Обычный завтрак разрушил жизнь женщины: названа страшная причинаВидео

17:00

Аномальное тепло уже в марте: каким будет первый месяц весны на Тернопольщине

16:58

Отчим был "диджеем": Дорофеева рассказала о детстве в русскоязычной среде

16:56

Удары по России теперь под вопросом: США объявили демарш Украине, что изменитсяВидео

16:55

Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: в DeepState показали изменения

16:28

Кого могут мобилизовать даже с правом на отсрочку: важное предупреждение

16:15

Доллар внезапно пошел на спад, а евро взлетел: новый курс валют на 27 февраля

Реклама
16:06

"Как второй раз потерять отца": Илона Гвоздева рассказала о личном горе

15:59

Небанальный ужин из макарон и фарша: рецепт проще простого

15:43

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с факелом за 31 с

15:32

Выдергивать первые седые волосы категорически нельзя: какова причина

15:25

Слова "підлокітник" не существует - как правильно сказать на украинскомВидео

15:11

Гуманитарный трек и вопросы обменов: началась встреча Украины и США в Женеве

15:10

Лунный календарь стрижек на март 2026: благоприятные дни

15:03

Кот заходит домой только если будут соблюдены его "правила": что за условияВидео

14:54

Шесть знаков китайского зодиака вскоре окажутся в полосе везения – кто они

14:39

Беременная Харлан показала животик на итальянских каникулах

14:34

Морозы еще не хотят отступать: в Украине ожидаются сильные скачки температуры

14:28

Свет будут отключать еще три года, но не постоянно: названы месяцы без отключений

14:28

"Извини, котик": Цимбалюк попытался связаться с победительницей "Холостяка"

14:18

Россияне пытаются окружить важный город: военный раскрыл ситуацию на фронте

14:08

Классика с характером: как носить красную помаду и не выглядеть неуместно

14:00

"Бедствие": что случилось с Кристиной Орбакайте за границой

13:53

Деньги уносили пачками: начальник раздал работникам 26 млн долларов

13:49

Кому молиться 27 февраля, чтобы избавиться от уныния: какой церковный праздник

13:37

Экономика РФ на грани: Новак рассказал о дефиците продуктов и росте цен

13:32

Можно покупать десятками: в Украине упадут цены на самый базовый продукт

Реклама
13:08

"Я полностью отказался": Козловский раскрыл строгий запрет в его семье

13:03

В Ровенской области ударят ночные морозы: синоптики предупреждают об опасности

12:40

Некоторые области Украины остались без света: где сейчас самая сложная ситуация

12:38

Почему свитшоты имеют треугольник под воротником: настоящая причина удивит

12:36

Гераскевич высмеял депутатов в Раде и призвал лишить Бубку звания Героя УкраиныВидео

12:30

Незабываемый обед: рецепт изумительного супа с секретомВидео

12:28

РФ грозит эффект домино: эксперт назвал признаки возможного распада России

12:14

Лайфхак для дачников: как сделать землю идеальной для рассады

12:11

Магнитная буря атакует Украину: как долго будет бушевать 5-балльный шторм

11:55

Вместо отсрочки - повестка: адвокат предупредила об одной ошибке в ЦПАУ

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять