Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Главные враги жира на животе: какие продукты следует есть после 50 лет, чтобы худеть

Дарья Пшеничник
13 декабря 2025, 16:57
92
Спортивный диетолог рекомендует сочетание белка, клетчатки и полезных жиров.
Полезные продукты
Что есть, чтобы худеть / Коллаж: Главред, фото: freepik

После 50 лет организм проходит через естественные изменения - гормональные колебания, уменьшение мышечной массы и медленный метаболизм. Все это может способствовать более быстрому накоплению жира в области живота и затруднять его уменьшение. Однако правильный выбор блюд на завтрак способен поддержать стабильный уровень энергии и помочь организму работать эффективнее.

видео дня

Об этом рассказала сертифицированный спортивный диетолог Тара Коллингвуд в материале для Eat This, Not That.

Завтрак как инструмент контроля веса

Специалист отмечает: не существует "волшебного" продукта, который бы сжигал жир именно на животе. Но сочетание белка, клетчатки и полезных жиров в утреннем рационе помогает поддерживать здоровый метаболизм, выравнивать уровень сахара в крови и дольше сохранять чувство сытости.

Коллингвуд выделяет семь продуктов, которые лучше всего работают в этом направлении.

1. Яйца - источник белка и сытости

Яйца обеспечивают организм высококачественным белком, что помогает дольше не чувствовать голода и поддерживает мышечную массу. Сочетание белка и жиров в этом продукте способствует стабильному уровню сахара в крови.

2. Греческий йогурт - белок и пробиотики

Греческий йогурт содержит много белка и полезных бактерий, которые поддерживают здоровье кишечника. Исследования связывают состояние микробиома с регуляцией жировых отложений в области живота.

3. Овсянка - клетчатка для контроля аппетита

Овес богат растворимой клетчаткой, которая замедляет пищеварение и помогает контролировать уровень сахара в крови. Регулярное употребление овсянки связывают с уменьшением висцерального жира и поддержанием здоровья сердца.

4. Ягоды - сладость без вреда

Черника, малина и клубника содержат антиоксиданты и клетчатку. Они удовлетворяют потребность в сладком и помогают контролировать аппетит, прекрасно сочетаясь с йогуртом или овсянкой.

5. Орехи и ореховые пасты - энергия надолго

Миндаль, грецкие орехи и натуральные пасты обеспечивают организм полезными жирами, белком и клетчаткой. Такое сочетание способствует длительной сытости и уменьшает риск переедания в течение дня.

6. Авокадо - полезные жиры для сердца

Авокадо содержит мононенасыщенные жиры, которые связывают с уменьшением абдоминального жира. В сочетании с яйцами или цельнозерновым тостом он создает сбалансированный завтрак.

7. Цельнозерновые продукты - медленные углеводы и клетчатка

Хлеб из цельного зерна, хлопья с высоким содержанием клетчатки и киноа обеспечивают организм медленными углеводами. Они помогают регулировать аппетит и со временем уменьшают накопление жира. Специалист советует выбирать продукты с 3-5 г клетчатки на порцию.

Вас может заинтересовать:

Что известно о Eat This Not That?

Eat This Not That - издание, которое состоит из отмеченной наградами команды журналистов и сертифицированных экспертов, врачей, диетологов, шеф-поваров, персональных тренеров, которые работают вместе, чтобы предоставить точный, своевременный, информативный и действенный контент о еде, питании, говорится на сайте.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    здоровье диета продукты питания
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Личные враги Лукашенко уже в Украине: Минск передал 114 украинцев и белорусов

    Личные враги Лукашенко уже в Украине: Минск передал 114 украинцев и белорусов

    18:30Украина
    Военнообязанных будут ставить на учет по-новому: в Минобороны раскрыли изменения

    Военнообязанных будут ставить на учет по-новому: в Минобороны раскрыли изменения

    18:23Украина
    Бойцы ВСУ пошли на штурм: зачищают Покровск и возвращают территории

    Бойцы ВСУ пошли на штурм: зачищают Покровск и возвращают территории

    17:33Украина
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    "Сердце остановилось": умер украинский певец Степан Гига

    "Сердце остановилось": умер украинский певец Степан Гига

    Прогремели мощные взрывы: РФ ударила по Украине ракетами и дронами

    Прогремели мощные взрывы: РФ ударила по Украине ракетами и дронами

    Можно ли есть яйца с красным пятном на желтке: ответ удивит многих

    Можно ли есть яйца с красным пятном на желтке: ответ удивит многих

    Финансовый гороскоп на 2026 год для каждого знака зодиака

    Финансовый гороскоп на 2026 год для каждого знака зодиака

    Гороскоп на завтра 14 декабря: Тельцам - неожиданная встреча, Стрельцам - гнев

    Гороскоп на завтра 14 декабря: Тельцам - неожиданная встреча, Стрельцам - гнев

    Последние новости

    18:30

    Личные враги Лукашенко уже в Украине: Минск передал 114 украинцев и белорусов

    18:23

    Военнообязанных будут ставить на учет по-новому: в Минобороны раскрыли изменения

    18:19

    Детское Евровидение 2025: в зале особенно поддержали Украину

    18:07

    Детское Евровидение-2025: какой результат прогнозируют УкраинеВидео

    18:06

    Кто из украинцев попадет под мобилизацию в январе 2026: полный список категорий

    Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
    18:05

    В 33 года скончалась популярная блогерша: что произошло

    17:33

    Бойцы ВСУ пошли на штурм: зачищают Покровск и возвращают территорииВидео

    17:14

    "Ноги не держат, боли везде": онкобольная Симоньян заявила о страхе за детей

    17:11

    Почему нужно заняться уборкой: приметы в большой праздник 14 декабря

    Реклама
    17:08

    "Мир не за горами": Эрдоган после встречи с Путиным заговорил о завершении войны

    16:57

    Главные враги жира на животе: какие продукты следует есть после 50 лет, чтобы худеть

    16:56

    Всю Украину будет засыпать снегом и влупит сильный мороз: где будет холоднее всего

    16:52

    Как вырастить дома манго с роскошной листвой: полив, подкормки, борьба с болезнямиВидео

    16:23

    Войска РФ окружены, остатки добивают ВСУ: детали разгрома россиян в Купянске

    16:19

    "Вранье и двуличие": Мишина публично прошлась по Наталке Денисенко

    15:41

    В ЕС назвали "чушью" вступление Украины до 2027 года и разнесли идею США - СМИ

    14:59

    Прощание со Степаном Гигой: где и когда пройдет похорон легендарного певца

    14:57

    Чайник как новый за несколько минут: хозяйки советуют простое средство против накипи

    14:52

    Чем занять гостей от 5 до 95: лучшие игры на Рождество и Новый год 2026

    14:04

    "Обожаю эту песню": Галкин поразил исполнением хита Степана ГигиВидео

    Реклама
    13:59

    Россияне "охотятся" на дома украинцев: "Флеш" предупредил о новой угрозе

    13:57

    Оригинальная закуска из грибов поразит всех: новогодний рецепт вкусного блюда

    13:18

    Сотни ракет и десятки дронов: новые подробности массированной атаки на УкраинуФото

    12:58

    Звезда "Криминального чтива" найден мертвым в Нью-Йорке

    12:53

    Мирные переговоры по Украине набрали рекордные обороты: в BILD раскрыли детали

    12:52

    Искусство садиться в машину: как сохранить достоинство даже в коротком платьеВидео

    12:52

    РФ разворачивает в Беларуси "Орешник": в разведке сообщили, куда направлен прицел

    12:16

    У Седоковой большие проблемы: адвокат Яниса Тиммы получила доступ к его телефону

    11:57

    "Полсуток со светом, пол без": киевлян предупредили о жестких графиках отключений зимой

    11:49

    Враг перебрасывает много сил в горячую точку: Сырский доложил об ответе ВСУ

    11:33

    "Человек-эпоха": в команде Степана Гиги прокомментировали смерть артиста

    11:20

    Нет воды и тепла: Одесса пережила одну из самых массированных атакФото

    10:59

    Всего 1 человек из 6 млн: какая группа крови встречается реже всего и чем она ценна

    10:57

    Прыгнет ли евро выше 50 гривен: экономист спрогнозировал изменение курса валют

    10:14

    Киев может получить от США гарантию на основании 5 статьи НАТО: СМИ назвали условие

    09:43

    Страну жестко штормит: Украину накрыла мощная магнитная буря

    09:24

    Какие подарки считаются дурным тоном: шесть вещей, которые не стоит дарить

    09:22

    "Скоро узнаем": Трамп заинтриговал заявлением о мирном соглашении для Украины

    08:48

    В небе яркие вспышки и огненный дым над важными объектами: дроны атаковали РФ

    08:10

    Как украинские дроны-перехватчики стали проблемой для РФмнение

    Реклама
    08:02

    Начались перебои со светом, есть попадания: РФ атаковала Украину ракетами и дронами

    06:10

    Как выглядит гибридная война будущего?мнение

    06:00

    "Открываю тайну": вскрылась правда о сыне Олега Винника

    05:43

    Гороскоп на завтра 14 декабря: Тельцам - неожиданная встреча, Стрельцам - гнев

    05:24

    Как быстро и легко одеть пододеяльник: лайфхак для замены постельного белья

    04:30

    Судьба подскажет путь: каких знаков зодиака закрутит вихрь богатства и достатка

    04:00

    Как правильно включать печку зимой: механик раскрыл главную ошибку водителей

    03:30

    Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке космонавта за 15 секунд

    02:45

    Муж предательницы Лорак решил увезти ее из РФ — где они будут жить

    02:11

    Прогремели мощные взрывы: РФ ударила по Украине ракетами и дронами

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
    Новости шоу бизнеса
    ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
    Поздравления
    С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
    Лайфхаки и хитрости
    УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
    Синоптик
    Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
    Новый год 2026
    Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
    Культура
    Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

    ©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять