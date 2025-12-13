Главные враги жира на животе: какие продукты следует есть после 50 лет, чтобы худеть

Спортивный диетолог рекомендует сочетание белка, клетчатки и полезных жиров.

После 50 лет организм проходит через естественные изменения - гормональные колебания, уменьшение мышечной массы и медленный метаболизм. Все это может способствовать более быстрому накоплению жира в области живота и затруднять его уменьшение. Однако правильный выбор блюд на завтрак способен поддержать стабильный уровень энергии и помочь организму работать эффективнее.

Об этом рассказала сертифицированный спортивный диетолог Тара Коллингвуд в материале для Eat This, Not That.

Завтрак как инструмент контроля веса

Специалист отмечает: не существует "волшебного" продукта, который бы сжигал жир именно на животе. Но сочетание белка, клетчатки и полезных жиров в утреннем рационе помогает поддерживать здоровый метаболизм, выравнивать уровень сахара в крови и дольше сохранять чувство сытости.

Коллингвуд выделяет семь продуктов, которые лучше всего работают в этом направлении.

1. Яйца - источник белка и сытости

Яйца обеспечивают организм высококачественным белком, что помогает дольше не чувствовать голода и поддерживает мышечную массу. Сочетание белка и жиров в этом продукте способствует стабильному уровню сахара в крови.

2. Греческий йогурт - белок и пробиотики

Греческий йогурт содержит много белка и полезных бактерий, которые поддерживают здоровье кишечника. Исследования связывают состояние микробиома с регуляцией жировых отложений в области живота.

3. Овсянка - клетчатка для контроля аппетита

Овес богат растворимой клетчаткой, которая замедляет пищеварение и помогает контролировать уровень сахара в крови. Регулярное употребление овсянки связывают с уменьшением висцерального жира и поддержанием здоровья сердца.

4. Ягоды - сладость без вреда

Черника, малина и клубника содержат антиоксиданты и клетчатку. Они удовлетворяют потребность в сладком и помогают контролировать аппетит, прекрасно сочетаясь с йогуртом или овсянкой.

5. Орехи и ореховые пасты - энергия надолго

Миндаль, грецкие орехи и натуральные пасты обеспечивают организм полезными жирами, белком и клетчаткой. Такое сочетание способствует длительной сытости и уменьшает риск переедания в течение дня.

6. Авокадо - полезные жиры для сердца

Авокадо содержит мононенасыщенные жиры, которые связывают с уменьшением абдоминального жира. В сочетании с яйцами или цельнозерновым тостом он создает сбалансированный завтрак.

7. Цельнозерновые продукты - медленные углеводы и клетчатка

Хлеб из цельного зерна, хлопья с высоким содержанием клетчатки и киноа обеспечивают организм медленными углеводами. Они помогают регулировать аппетит и со временем уменьшают накопление жира. Специалист советует выбирать продукты с 3-5 г клетчатки на порцию.

