Главные враги жира на животе: какие продукты следует есть после 50 лет, чтобы худеть

После 50 лет организм проходит через естественные изменения - гормональные колебания, уменьшение мышечной массы и медленный метаболизм. Все это может способствовать более быстрому накоплению жира в области живота и затруднять его уменьшение. Однако правильный выбор блюд на завтрак способен поддержать стабильный уровень энергии и помочь организму работать эффективнее.
Об этом рассказала сертифицированный спортивный диетолог Тара Коллингвуд в материале для Eat This, Not That.
Завтрак как инструмент контроля веса
Специалист отмечает: не существует "волшебного" продукта, который бы сжигал жир именно на животе. Но сочетание белка, клетчатки и полезных жиров в утреннем рационе помогает поддерживать здоровый метаболизм, выравнивать уровень сахара в крови и дольше сохранять чувство сытости.
Коллингвуд выделяет семь продуктов, которые лучше всего работают в этом направлении.
1. Яйца - источник белка и сытости
Яйца обеспечивают организм высококачественным белком, что помогает дольше не чувствовать голода и поддерживает мышечную массу. Сочетание белка и жиров в этом продукте способствует стабильному уровню сахара в крови.
2. Греческий йогурт - белок и пробиотики
Греческий йогурт содержит много белка и полезных бактерий, которые поддерживают здоровье кишечника. Исследования связывают состояние микробиома с регуляцией жировых отложений в области живота.
3. Овсянка - клетчатка для контроля аппетита
Овес богат растворимой клетчаткой, которая замедляет пищеварение и помогает контролировать уровень сахара в крови. Регулярное употребление овсянки связывают с уменьшением висцерального жира и поддержанием здоровья сердца.
4. Ягоды - сладость без вреда
Черника, малина и клубника содержат антиоксиданты и клетчатку. Они удовлетворяют потребность в сладком и помогают контролировать аппетит, прекрасно сочетаясь с йогуртом или овсянкой.
5. Орехи и ореховые пасты - энергия надолго
Миндаль, грецкие орехи и натуральные пасты обеспечивают организм полезными жирами, белком и клетчаткой. Такое сочетание способствует длительной сытости и уменьшает риск переедания в течение дня.
6. Авокадо - полезные жиры для сердца
Авокадо содержит мононенасыщенные жиры, которые связывают с уменьшением абдоминального жира. В сочетании с яйцами или цельнозерновым тостом он создает сбалансированный завтрак.
7. Цельнозерновые продукты - медленные углеводы и клетчатка
Хлеб из цельного зерна, хлопья с высоким содержанием клетчатки и киноа обеспечивают организм медленными углеводами. Они помогают регулировать аппетит и со временем уменьшают накопление жира. Специалист советует выбирать продукты с 3-5 г клетчатки на порцию.
Вас может заинтересовать:
- Всего 7 минут каждое утро: тренер раскрыл простой комплекс упражнений для плоского живота
- Какое питание помогает сбросить жир в талии: 11 чудо-продуктов
- Ходьба против жира на животе: тренер раскрыл эффективную ежедневную норму
Что известно о Eat This Not That?
Eat This Not That - издание, которое состоит из отмеченной наградами команды журналистов и сертифицированных экспертов, врачей, диетологов, шеф-поваров, персональных тренеров, которые работают вместе, чтобы предоставить точный, своевременный, информативный и действенный контент о еде, питании, говорится на сайте.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред