Всего 7 минут с утра: тренер раскрыл простой комплекс упражнений для плоского живота

По словам тренера, правильная последовательность упражнений утром активизирует мышцы и способствует более глубокому сжиганию жира в течение дня.

https://glavred.info/life/vsego-7-minut-s-utra-trener-raskryl-prostoy-kompleks-uprazhneniy-dlya-ploskogo-zhivota-10718699.html Ссылка скопирована

Как получить плоский живот / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

видео дня

Данная 7-минутная утренняя тренировка активизирует метаболизм

Каждое упражнение нагружает пресс под другим углом

Комплекс эффективнее традиционного кардио

Короткие интенсивные тренировки могут быть не менее эффективными, чем длинные кардиосессии, а иногда даже более результативными. По словам опытного тренера Тайлера Рида, правильно подобранная последовательность движений утром активизирует мышцы, ускоряет метаболизм и запускает глубокое сжигание жира на весь день, пишет издание Eatthis.

Рид объясняет, что семиминутный комплекс работает благодаря сочетанию силы, мобильности и быстрых переходов между упражнениями. Каждая минута тренировки нагружает мышцы живота под другим углом, что позволяет прорабатывать пресс максимально равномерно.

Упражнения выполняются стоя, поэтому мышцы корпуса остаются в постоянном напряжении - пресс не расслабляется ни на секунду, а это значительно усиливает эффект.

Процесс тренировки

Тренировка начинается со сгибания колен стоя, что активирует глубокие мышцы живота и задает ритм. Далее следуют движения с вращением корпуса, которые включают косые мышцы, а также шаги назад с тягой, тренирующие стабилизацию.

Приседания с наклонами в сторону сочетают работу ног и пресса, а скручивания стоя с жимом над головой заставляют работать все туловище в полном диапазоне. Завершается комплекс быстрыми наклонами и скручивающими ударами, которые создают финальный "метаболический взрыв".

По мнению Рида, именно такая динамичная структура делает тренировку эффективнее классического кардио. Кардионагрузки часто истощают энергию, но не дают достаточного воздействия на мышцы живота. Зато этот комплекс сочетает интенсивность, силу и постоянное напряжение корпуса, что помогает бороться с жиром в зоне талии значительно быстрее.

Тренер отмечает, что регулярность - ключевой фактор. Если выполнять комплекс каждое утро, уже через месяц можно заметить существенное уменьшение объема живота, улучшение пищеварения и стабильное повышение метаболизма в течение дня.

Вас может заинтересовать:

Что известно о Eat This Not That? Eat This Not That - издание, которое состоит из отмеченной наградами команды журналистов и сертифицированных экспертов, врачей, диетологов, шеф-поваров, персональных тренеров, которые работают вместе, чтобы предоставить точный, своевременный, информативный и действенный контент о еде, питании, говорится на сайте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред