Фитнес не нужен: ученые назвали точное количество шагов, которые заменяют тренировки

Дарья Пшеничник
4 ноября 2025, 04:41
Участники исследования носили на бедре акселерометр, который фиксировал всю их активность с 2011 по 2015 год.
Ходьба спорт
Сколько на самом деле нужно делать шагов в день / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Основные тезисы:

  • 4000-7000 шагов в день снижают риск смерти и сердечных болезней до 40%
  • Ходьба активирует системы восстановления организма и замедляет старение
  • Даже нерегулярные прогулки положительно влияют на здоровье и выносливость

В мире, где комфорт стал нормой, а физическая активность - редкостью, даже простая прогулка может стать ключом к долгой и здоровой жизни. Новое исследование американских учёных доказывает: ежедневная ходьба - это не только способ похудеть, но и мощный инструмент для профилактики болезней и продления жизни.

Минимум, который спасает жизнь

Исследователи из Массачусетского университета имени генерала Бригама более десятилетия наблюдали за более чем 13 тысячами женщин в возрасте 70+. Оказалось, что даже 4000 шагов в день, сделанные хотя бы дважды в неделю, снижают риск смерти на 26%, а сердечно-сосудистых заболеваний - на 27%. Если же такая активность повторяется трижды в неделю и более, риск смерти падает уже на 40%.

видео дня

Ученые считают, что 4000 шагов - это своеобразный "биологический триггер", который активирует системы восстановления организма. А вот стабильная польза для сердца фиксируется уже на уровне 5000 шагов. Максимальный эффект для продолжительности жизни достигается при 7000 шагах в день - это примерно 5 км.

Меньше движения - больше рисков

Современный человек, особенно в возрасте 50+, часто не доходит и до 5000 шагов в день. Это приводит к ослаблению мышц, потере равновесия и снижению способности организма к восстановлению. Но даже нерегулярные прогулки могут сломать этот цикл.

Гуляете ли вы ежедневно по 20 минут или проходите 10 тысяч шагов в выходные - важно общее количество. Каждый шаг - это инвестиция в ваше здоровье, силу и выносливость.

