Звезда "Оно 2" совершил самоубийство - жена сделала заявление

Назвали причину смерти Джеймса Ренсона.

Джеймс Ренсон умер / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Джеймс Ренсон умер

Как это произошло

Известный американский актер Джеймс Рэнсон был найден мертвым в Лос-Анджелесе. Как передает TMZ, о смерти знаменитости сообщили в Офисе судебно-медицинского эксперта Лос-Анджелеса.

Звезда фильма "Оно 2" и культового сериала HBO "Прослушка" покончил с собой. Причиной смерти стало повешение. Полиция начала расследование по факту смерти Рэнсона, однако не нашла никаких признаков насильственной гибели.

Джеймс Ренсон - причина смерти / фото: imdb.com

О смерти актера также сообщила его жена Джейми Макфи. Она поблагодарила мужа за годы совместного счастья и двоих детей.

"Я говорила тебе, что люблю тебя тысячу раз, и знаю, что полюблю снова. Ты говорил мне, что мне нужно быть больше похожей на тебя, а тебе — на меня, и ты был совершенно прав. Спасибо тебе за самые лучшие подарки — тебя, Джека и Вайолет", — написала Джейми.

Джеймс Ренсон с женой / фото: instagram.com, Джейми Макфи

Джеймс Рэнсон — биография

Джеймс Рэнсон родился в 1979 году в Балтиморе и построил успешную карьеру в Голливуде, начав с ролей на телевидении в 2000-х. Его жизнь была омрачена тяжелой травмой: в 12 лет он стал жертвой насилия со стороны репетитора, что позже привело к наркотической зависимости. Актер смог побороть недуг в 2007 году и с тех пор открыто говорил о важности психического здоровья. В 2006 году Рэнсон совершил настоящий подвиг — спас женщину от изнасилования. Услышав крики соседки, он с металлическим прутом в руках бросился на помощь и задержал преступника до приезда полиции.

Джеймс Ренсон - актер / фото: imdb.com

Джеймс Рэнсон — фильмы

Широкую известность Рэнсону принесла роль Зигги Соботки в культовом сериале HBO "Прослушка". Образ портового рабочего, вовлеченного в криминальный мир Балтимора, стал одним из самых ярких во втором сезоне. Фильмография актера насчитывает десятки заметных проектов. Рэнсон стал звездой хорроров "Синистер" и "Оно: Глава вторая" (роль взрослого Эдди Каспбрака), а также снялся в фильмах "Мандарин" и "Не пойман — не вор". На телевидении он отметился в таких хитах, как "CSI: Место преступления", "Закон и порядок", "Босх" и "Покерфейс".

