Доллар, евро и злотый стремительно полетели вниз: новый курс валют на 6 февраля

Национальный банк Украины укрепил гривню по отношению к основным валютам.

Курс валют в Украине на 6 февраля / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

На пятницу, 6 февраля, Национальный банк Украины укрепил национальную валюту по отношению ко всем основным иностранным валютам. Доллар США продолжает постепенное падение вместе с евро и злотым. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс доллара США установлен на уровне 43,14 грн/долл., что ниже показателя 5 февраля (43,17 грн/долл.). Американская валюта подешевела еще на 3 копейки.

В то же время курс евро продемонстрировал более стремительное снижение после недавнего роста. НБУ установил его на уровне 50,90 грн/евро против 51,04 грн/евро днем ранее. Таким образом, европейская валюта подешевела сразу на 14 копеек.

При этом на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,14/43,16 грн/долл., а евро - 50,95/50,97 грн/евро.

Курс злотого на 6 февраля

Польский злотый также заметно потерял в цене. Его курс установлен на уровне 12,06 грн/злотый, что ниже показателя 5 февраля (12,08 грн/злотый). Злотый подешевел примерно на 2 копейки.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом доллара в ближайшее время - прогноз эксперта

Доллар на мировых рынках находится под давлением, что уже отражается и на валютном рынке Украины. Из-за этого гривня в ближайшее время может несколько укрепиться или оставаться в узком курсовом диапазоне. Об этом заявила член правления и директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

По ее словам, ситуации способствуют достаточные валютные резервы Украины и слабость доллара на глобальных рынках. Если не произойдет серьезных потрясений, в частности проблем с энергоснабжением, курс гривни будет оставаться стабильным или будет иметь тенденцию к умеренному укреплению.

В то же время эксперт отметила, что снижение учетной ставки НБУ до 15% удешевляет кредиты и стимулирует экономическую активность, но может уменьшить интерес иностранных инвесторов к гривневым активам. Этот фактор, по ее словам, компенсируется валютными интервенциями Нацбанка, международной финансовой помощью и активной продажей валюты экспортерами.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на четверг, 5 февраля, гривня немного укрепилась по отношению к доллару, но евро и польский злотый подорожали.

Также президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас отметил, что гривня остается относительно стабильной по отношению к доллару, но слабеет по отношению к евро из-за глобальных факторов. В феврале курс валют будет зависеть от действий НБУ и ситуации на мировых рынках.

Директор департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тарас Лесовой добавил, что внимание на валютном рынке будет приковано к евро, на которое влияют торговые споры между США и ЕС.

