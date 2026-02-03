Укр
Доллар и евро уверенно ползут вверх: новый курс валют на 4 февраля

Мария Николишин
3 февраля 2026, 16:48обновлено 3 февраля, 17:22
В НБУ рассказали, как изменится ситуация на валютном рынке в среду.
Курс доллара и евро на 4 февраля / коллаж: Главред, фото: pixabay

На среду, 4 февраля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, доллар и евро стали дороже. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, курс доллара к гривне установлен на уровне 43,19 гривни за доллар, что выше показателя 3 февраля (42,97 грн/долл). Таким образом, украинская валюта ослабла на 22 копейки.

По отношению к евро гривня также несколько ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду составляет 50,95 гривни за один евро, хотя днем ранее курс был на уровне 50,91 грн/евро. То есть гривня потеряла 4 копейки.

Стоит отметить, что на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 43,26/43,29 грн/долл., а евро - 51,04/51,036 грн/евро.

Курс злотого на 4 февраля

Что интересно, стоимость польского злотого не изменилась. Курс этой валюты установлен на уровне 12,07 грн/злотый.

Курс валют в феврале

Экономист Александр Хмелевский ранее говорил, что курс гривни к иностранным валютам в феврале будет относительно стабильным.

По его прогнозу, курс американской валюты будет находиться в пределах 42,5-43,5 гривен за доллар, а европейской - 50-52,5 гривен за евро.

"На данный момент Национальный банк имеет достаточные резервы для поддержания стабильного курса гривни", - подчеркнул он.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас заявлял, что гривня сохраняет относительную стабильность по отношению к доллару, но слабеет по отношению к евро из-за глобальных факторов. В феврале ключевую роль на курс валют будут играть действия НБУ и ситуация на мировых рынках.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что на валютном рынке в феврале главное внимание может быть приковано к евро. На его динамику способны повлиять торговые споры между США и Европейским Союзом.

Доктор экономических наук Алексей Плотников говорил, что оснований ожидать стремительного снижения курса евро в ближайшее время нет.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) – центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины – гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Карта Deep State онлайн за 3 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Зачем в СССР строили круглые дома и почему люди хотели поскорее из них выехать

Зачем в СССР строили круглые дома и почему люди хотели поскорее из них выехать

Отключение света в Украине — графики на 3 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 3 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 февраля (обновляется)

После 3 февраля всё изменится: трем знакам зодиака станет заметно легче жить

После 3 февраля всё изменится: трем знакам зодиака станет заметно легче жить

Китайский гороскоп на завтра 4 февраля: Быкам - обида, Змеям - конфликты

