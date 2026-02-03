Укр
Речь идет не о спорте или здоровом питании: ученые раскрыли главный секрет долголетия

Дарья Пшеничник
3 февраля 2026, 16:51
Ранее ученые оценивали генетический фактор в продолжительности жизни в 10–25%, однако такие оценки оказались ошибочными.
Ученые выяснили, что является главным фактором долголетия

  • Генетический фактор определяет примерно 55% продолжительности жизни человека
  • Анализ близнецов показал значительное влияние наследственности
  • Внешние причины смерти ранее скрывали реальный вклад генов

Продолжительность жизни человека значительно сильнее зависит от генетики, чем предполагали предыдущие десятилетия. К такому выводу пришла международная группа исследователей, чья работа опубликована в журнале Science.

Предыдущие оценки отводили генам лишь 10–25% влияния на долголетие, оставляя главную роль образу жизни, среде и случайности. Однако новый анализ показал, что эти цифры были занижены из-за одной системной ошибки.

Что искажало предыдущие оценки

В прошлые века значительная часть людей умирала молодыми — не из-за старения, а из-за инфекций, травм, аварий или других внешних факторов. Такие смерти "затирали" реальный вклад генетики, ведь не имели отношения к биологическому старению организма.

Чтобы устранить этот эффект, нидерландские ученые проанализировали большие массивы данных о продолжительности жизни пар близнецов из разных стран, исключив случаи смертей от внешних причин. Это позволило оценить именно влияние генетических механизмов старения.

Что показал анализ близнецов

Оказалось, что однояйцевые близнецы, имеющие идентичный генетический код, имеют схожую продолжительность жизни, в отличие от разнояйцевых близнецов, у которых разница в продолжительности жизни более значительна. Такая разница стала ключевым доказательством: наследственность играет гораздо большую роль, чем считалось.

Итоговый вывод исследования: генетический фактор определяет примерно 55% продолжительности жизни человека.

Это согласуется с другими комплексными чертами — например, рост или уровень интеллекта также примерно наполовину зависят от генов.

Последствия для науки о старении

Авторы отмечают: если долголетие в значительной степени заложено в ДНК, то возможности радикально влиять на скорость старения с помощью образа жизни могут быть ограниченными.

В то же время это открывает новые направления для биомедицинских исследований - от поиска "генов долголетия" до разработки терапий, влияющих на молекулярные механизмы старения.

Об источнике: Science Advances

Многопрофильный журнал Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS), публикующий влиятельные исследовательские статьи и обзоры по всем направлениям науки, как в узкоспециализированных, так и в междисциплинарных областях.

Верифицировать все Starlink не удастся никогда, процесс будет измеряться годами – Корсун
Укусили: умерла молодая и талантливая звезда "Голоса"Видео

10:54

РФ готовит крупное наступление на "крепостной пояс": в ISW назвали направления

10:41

Китайский гороскоп на завтра 4 февраля: Быкам - обида, Змеям - конфликты

