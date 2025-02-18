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Ногти могут указывать на продолжительность жизни: на что обратить внимание

Юрий Берендий
18 февраля 2025, 18:24
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Состояние и скорость роста ногтей могут быть скрытым индикатором темпов старения организма, что помогает определить возможную продолжительность жизни.
Ногти могут указывать на продолжительность жизни: на что обратить внимание
Ногти могут указывать на продолжительность жизни - на что следует обратить внимание / Коллаж Главред, фото: УНИАН, pexels

Вы узнаете:

  • Что значит, если очень быстро растут ногти
  • Что способствует росту ногтей

Профессор генетики Гарвардской медицинской школы, обнаружил, что скорость роста ногтей может указывать на то, стареет ли организм медленнее или быстрее, чем это соответствует возрасту человека. Это связано с тем, что рост ногтей отражает способность организма генерировать новые, здоровые клетки, что помогает замедлять возрастные изменения, передает Express.

Главред выяснил, на что могут указывать состояние ногтей.

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Почему ногти растут медленно - о чем могут "сказать" ногти

Доктор Дэвид Синклер - известный исследователь, профессор генетики и содиректор Центра исследований биологии старения Гарвардской медицинской школы в своем подкасте Lifespan отметил, что скорость роста ногтей является надежным индикатором того, как проходит процесс старения.

Исследование 1979 года показало, что после 30 лет темпы роста ногтей начинают снижаться примерно на 0,5% каждый год, что свидетельствует о связи между этим процессом и старением организма.

"Я обращаю внимание на то, замедляется ли рост моих ногтей или нет. Каждый раз, когда мне приходится стричь ногти, я думаю, как давно я их стриг?", - сказал он.

Он подчеркнул, что если ваши ногти растут быстрее, чем у большинства людей вашего возраста, и вам приходится чаще их подстригать, это может свидетельствовать о замедленном старении организма.

Этот процесс связан с возрастным снижением кровообращения, что ограничивает поступление питательных веществ к ногтям и замедляет их рост.

Важную роль также играет питание - недостаток необходимых витаминов и микроэлементов может замедлить этот процесс. Кроме того, на скорость роста ногтей влияют гормональные изменения, в частности, во время полового созревания или беременности.

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