В сыре начали находить белые кристаллы: что это такое и для чего они нужны

Вы узнаете:
- Что за кристаллы в сыре
- В каком сыре есть кристаллы
- Можно ли есть кристаллизованный сыр
Если вы когда-нибудь замечали мелкие кристаллики на поверхности или внутри сыра, возможно, задумывались, что это такое и влияют ли они на качество продукта. Некоторые считают их признаком старения, другие - показателем изысканного вкуса, сообщает Mirror.
Главред выяснил, что хрустит в твердом сыре.
Сыр ценят за богатство вкусов, текстур и ароматов, которые позволяют наслаждаться им в разнообразных сочетаниях. От нежной сливочности до пикантной остроты - каждый вид имеет свою уникальную особенность, делая сыр не только вкусным, но и питательным продуктом. Он прекрасно дополняет вина, фрукты и орехи, что делает его идеальным выбором для любой трапезы или закуски.
Что за белые точки в сыре - почему пармезан имеет кристаллы
Что касается белых кристаллов, они абсолютно безопасны. Как объясняют эксперты "Cathedral City", эти образования, известные как лактат кальция, естественным образом появляются в выдержанных сырах, особенно в чеддере, а также могут встречаться и в других твердых сортах.
"Лактат кальция образуется, когда молочная кислота, которая образуется во время ферментации, соединяется с кальцием. Со временем это соединение кристаллизуется по мере старения сыра, указывая на процесс созревания, что приводит к более насыщенному вкусу и текстуре", - говорится в материале.
Итак, появление белых кристаллов вовсе не означает, что сыр испортился. Наоборот, это свидетельствует о правильной выдержке и созревании. Хотя такие кристаллы могут выглядеть необычно, они не только безопасны для употребления, но и придают сыру интересную текстуру и легкий хруст, обогащая его вкусовые качества.
Смотрите видео о том, почему в сыре появляются кристаллы:
С чем сочетать сыр
Сыр не только имеет насыщенный вкус, но и прекрасно сочетается с различными продуктами, создавая гармоничные комбинации. Вот несколько идеальных вариантов:
- Фрукты: яблоки, груши, ежевика, инжир;
- Крекеры: с семечками или классические соленые;
- Орехи: грецкие, миндаль, арахис;
- Приправы: горчица, мед;
- Мясные деликатесы: прошутто, салями;
- Напитки: красное вино, сидр, светлый эль.
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The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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