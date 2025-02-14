Как быстро приготовить идеальные блины: женщина раскрыла секретный ингредиент

Женщина рассказала, что секрет заключается в жирности желтка и его эмульгирующей способности.

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Как быстро приготовить блины / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Какие блины приготовить на Масленицу

Секрет заключается в жирности желтка

Вскоре начнется Масленица, которую обожают многие люди. В этот день кухня превращается в игровую площадку для любителей блинов любого возраста. Также блины часто заказывают на завтрак в кафе по всему миру.

Если вы любитель блинов, то вам стоит прислушаться к одному эксперту Мэри Берри. Она советует использовать одно целое яйцо и дополнительный яичный желток вместо обычных двух яиц, чтобы сделать блины особенно пышными. Она объясняет, что дополнительный желток обогащает кляр и усиливает его вкус, сообщает Ехргеѕѕ.

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Женщина рассказала, что секрет заключается в жирности желтка и его эмульгирующей способности. Лецитин помогает связывать воду и жир, позволяя тесту впитывать больше молока и сахара. Благодаря этому блины получаются более влажными, мягкими и сладкими, чем блины, приготовленные с меньшим количеством желтков.

Ингредиенты

125 граммов обычной муки

1 яйцо и 1 желток

300 мл молока

Масло для жарки

Рецепт

Для начала просейте муку в миску и сделайте углубление в середине. В другой миске взбейте вместе яйцо, яичный желток и небольшое количество молока. Осторожно влейте яичную смесь в муку и начните постепенно смешивать влажные и сухие ингредиенты.

Затем стоит медленно взбить половину молока, добавляя больше муки из центра. Когда тесто станет однородным, добавьте оставшееся молоко. Затем можете разогреть сковороду и слегка смазать ее маслом.

На сковородку стоит налить 2-3 столовые ложки теста и наклонить, чтобы оно равномерно распределилось по дну. Готовьте 45-60 секунд на среднем сильном огне, пока сверху не появятся маленькие дырочки, края не свернутся, а основа не станет золотистой.

Переверните или переверните ваш блинчик с помощью мастихина и готовьте другую сторону примерно 30 секунд. Подавайте немедленно или сложите их.

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