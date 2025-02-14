Как быстро приготовить идеальные блины: женщина раскрыла секретный ингредиент

Вы узнаете:
- Какие блины приготовить на Масленицу
- Секрет заключается в жирности желтка
Вскоре начнется Масленица, которую обожают многие люди. В этот день кухня превращается в игровую площадку для любителей блинов любого возраста. Также блины часто заказывают на завтрак в кафе по всему миру.
Если вы любитель блинов, то вам стоит прислушаться к одному эксперту Мэри Берри. Она советует использовать одно целое яйцо и дополнительный яичный желток вместо обычных двух яиц, чтобы сделать блины особенно пышными. Она объясняет, что дополнительный желток обогащает кляр и усиливает его вкус, сообщает Ехргеѕѕ.
Женщина рассказала, что секрет заключается в жирности желтка и его эмульгирующей способности. Лецитин помогает связывать воду и жир, позволяя тесту впитывать больше молока и сахара. Благодаря этому блины получаются более влажными, мягкими и сладкими, чем блины, приготовленные с меньшим количеством желтков.
Ингредиенты
- 125 граммов обычной муки
- 1 яйцо и 1 желток
- 300 мл молока
- Масло для жарки
Рецепт
Для начала просейте муку в миску и сделайте углубление в середине. В другой миске взбейте вместе яйцо, яичный желток и небольшое количество молока. Осторожно влейте яичную смесь в муку и начните постепенно смешивать влажные и сухие ингредиенты.
Затем стоит медленно взбить половину молока, добавляя больше муки из центра. Когда тесто станет однородным, добавьте оставшееся молоко. Затем можете разогреть сковороду и слегка смазать ее маслом.
На сковородку стоит налить 2-3 столовые ложки теста и наклонить, чтобы оно равномерно распределилось по дну. Готовьте 45-60 секунд на среднем сильном огне, пока сверху не появятся маленькие дырочки, края не свернутся, а основа не станет золотистой.
Переверните или переверните ваш блинчик с помощью мастихина и готовьте другую сторону примерно 30 секунд. Подавайте немедленно или сложите их.
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