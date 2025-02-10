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Когда Масленица-2025: как отметить праздник по украинским традициям

Виталий Кирсанов
10 февраля 2025, 20:51
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Масленица - традиционный славянский праздник, издавна символизировавший прощание с зимой и ожидание весны.
Масленица
Когда Масленица-2025 / скриншот с Youtube-канала Lady Kira

Вы узнаете:

  • Когда отмечается Масленица в Украине в 2025 году
  • Что такое Масленица и как она появилась
  • Что нельзя делать на Масленицу
  • Что приготовить на стол на Масленицу

Масленица - один из самых вкусных праздников в году, посвященный встрече весны. Он имеет много народных названий - Масница, Пущення, Сыропуст, Сыропустная, Сырная или Жирная неделя, Колодий. Главред рассказывает, когда Масленица в 2025 году и как ее нужно отмечать.

Автор Youtube-канала Lady Kira также рассказала о традициях и обычаях Масленицы.

Когда отмечается Масленица в Украине в 2025 году

Дата, когда начинается Масленица, меняется каждый год - праздник привязан к дате Пасхи. Сырная неделя начинается за 56 дней до Воскресения Христового и отмечается на протяжении семи дней.

Пасха 2025 года наступит 20 апреля, то есть, Масленицу-2025 Украина отметит с 24 февраля по 2 марта.

Что такое Масленица и как она появилась

Первые упоминания о праздновании Масленицы появились еще в IV веке в дохристианские времена. Однако на традиции совсем не отразилось введение на украинских землях христианства. Всю неделю люди празднуют Колодия, при чем на каждый день существуют свои обряды:

  • понедельник - встречаются, катаются на санках с ледяных горок (чем дальше заедут сани, тем больше урожай);
  • вторник - заигрывание, формируются пары из молодых людей, проводятся веселые игры;
  • среда - лакомство, праздничные столы ломятся от вкусных яств, обычно это вареники с маслом (отсюда и название праздника), сыры, блины с разной начинкой;
  • четверг - громкие банкеты с гуляниями до самого утра;
  • пятница - так называемые "тещины вечеринки", зять обязательно должен пригласить тещу к себе в гости;
  • суббота - посиделки золовки, когда невестки приглашают в гости свою свекровь;
  • воскресенье - прощение, это день, когда в храмах проводят особую службу, священники и верующие просят прощения друг у друга.

Масленица - это восточнославянское языческое торжество встречи весны и проводов зимы. Этот праздник популярен у украинцев, словаков, болгар, сербов, поляков и других славянских народов.

Праздник Колодий - так еще называют Масленицу - считается чисто языческим. После крещения Руси церковь пыталась "узаконить" праздник и добавила его в церковный календарь, но языческие традиции так и не были забыты.

У наших предков Масленица считалась женским праздником. По давним обычаям, в течение этой недели мужчинам стоит прислушиваться к женщинам и выполнять их капризы. Юноши дарили девушкам подарки и лакомства.

Сырная неделя у украинцев была периодом свадеб. В этот период неженатых юношей в шутку наказывали, привязывая к их ногам колодку. С ней мужчина должен был ходить пока не угостит женщин сладостями или алкоголем, или не откупится ожерельем. Таким образом парней поощряли жениться до поста.

Смотрите видео о традициях и обычаях Масленицы

Что нельзя делать на Масленицу

На этой неделе запрещается прясть, потому что моль съест пряжу или одежду из нее. Также не разрешалось заготавливать мясо, творог, иначе продукты обязательно испортятся.

Как и в любой другой большой праздник лучше воздержаться от ссор. Напротив, люди просили прощения за свои поступки и прощали родных и друзей.

Вообще считалось, чем веселее и громче встретишь Масленицу, тем счастливее будет год.

Что приготовить на стол на Масленицу

На украинскую Масленицу принято делать блины, а также лепить вареники с творогом и сметаной, печь творожные пироги, а также готовить налистники с творогом (тончайшие блины с начинкой). Из соленых блюд готовят капустняк и тушеную капусту, холодец из свиных ножек, рыбный борщ. Надо сказать, что количество мяса постепенно уменьшается, чтобы подготовить организм к Великому посту.

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