Блинчики-синнабоны: удивительный рецепт на Масленицу, о котором вы не слышали

Главред расскажет рецепт необычных блинчиков, которые всех удивят.

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Как приготовить блинчики-синнабоны / коллаж: Главред, фото: скриншот

Неделя Масленицы уже началась и хозяйки готовят блины. Однако стандартные рецепты уже неинтересны, а новые ещё не изучены. Мы расскажем, как приготовить блины с корицей, чтобы удивить своих гостей и близких.

Какие продукты нужны для приготовления блинов

Для того, чтобы приготовить блины, вам понадобятся:

2 яйца

1 ст. л. сахара

1,5 стакана молока

12 ст. л. муки

3 ст. л. масла

0,5 стакана кипятка

сливочное масло

корица

Для того, чтобы приготовить крем, вам понадобится:

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творожный сыр - 2 ст.л.

сливки - 60 мл

сахар

Блинчики-синнабоны - как приготовить

Приготовление блинов необходимо начать с того, чтобы замешать тесто в описанных пропорциях и пожарить из него блины привычным способом. Готовые блины необходимо смазать сливочным маслом и посыпать сахаром с корицей, после чего завернуть, выложить в форму и запекать в духовке около 7 минут, чтобы сахар растворился.

За это время можно сделать крем. Для этого необходимо смешать творожный сыр, сливки и сахар.

Когда блинчики будут готовы - их можно смазать кремом и посыпать корицей, после чего подать к столу.

Масленица Ма́сленица — восточнославянский традиционный праздник проводов зимы, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии, также от него сохранился обычай печь блины и устраивать увеселения. В народном календаре восточных славян праздник маркирует границу зимы и весны.

Смотрите видео о том, как приготовить блины-синнабоны:

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