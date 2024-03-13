Блинчики-синнабоны: удивительный рецепт на Масленицу, о котором вы не слышали

Неделя Масленицы уже началась и хозяйки готовят блины. Однако стандартные рецепты уже неинтересны, а новые ещё не изучены. Мы расскажем, как приготовить блины с корицей, чтобы удивить своих гостей и близких.
Какие продукты нужны для приготовления блинов
Для того, чтобы приготовить блины, вам понадобятся:
- 2 яйца
- 1 ст. л. сахара
- 1,5 стакана молока
- 12 ст. л. муки
- 3 ст. л. масла
- 0,5 стакана кипятка
- сливочное масло
- корица
Для того, чтобы приготовить крем, вам понадобится:
- творожный сыр - 2 ст.л.
- сливки - 60 мл
- сахар
Блинчики-синнабоны - как приготовить
Приготовление блинов необходимо начать с того, чтобы замешать тесто в описанных пропорциях и пожарить из него блины привычным способом. Готовые блины необходимо смазать сливочным маслом и посыпать сахаром с корицей, после чего завернуть, выложить в форму и запекать в духовке около 7 минут, чтобы сахар растворился.
За это время можно сделать крем. Для этого необходимо смешать творожный сыр, сливки и сахар.
Когда блинчики будут готовы - их можно смазать кремом и посыпать корицей, после чего подать к столу.
Масленица
Ма́сленица — восточнославянский традиционный праздник проводов зимы, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии, также от него сохранился обычай печь блины и устраивать увеселения. В народном календаре восточных славян праздник маркирует границу зимы и весны.
Смотрите видео о том, как приготовить блины-синнабоны:
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