Легко и быстро: повар рассказал, как приготовить идеальные блины на Масленицу

Эксперт поделился фантастическими способами, как улучшить приготовление блинов.

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Как нужно готовить блины / коллаж: Главред, скриншот: видео Youtube

Масленичная неделя в 2024 году начнется 11 марта и продлится неделю по 17 марта. В эту неделю люди готовят и угощаются блинами. Каждый имеет свой особый рецепт, однако, стоит знать тонкости их приготовления.

Шеф-повар рассказал с какими трудностями во время приготовления блинов сталкиваются большинство людей и посоветовал, как улучшить технику приготовления идеального блюда, передает издание Mirror.

Не нужно смешивать все ингредиенты сразу

Чтобы сделать идеальное тесто для блинов, важно не смешивать все влажные ингредиенты с сухими за один раз. Шеф-повар рекомендует поэтапно добавлять ингредиенты.

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"Всегда добавляйте влажную смесь к сухим ингредиентам поэтапно, осторожно перемешивая, пока не получите идеально жидкую консистенцию", - пояснил он.

Не перемешивайте тесто ложкой

Если перемешивать тесто ложкой, то в нем могут появиться комочки. Для лучшего результата и идеальной консистенции стоит выбрать миксер, или ручной венчик для взбивания. С помощью этого блины потом выйдут легкими и пышными.

Прежде чем начать готовить, дайте тесту отдохнуть

После того, как смешали все ингредиенты не спешите сразу жарить блины. Необходимо подождать по крайней мере полчаса.

"Попробуйте оставить ваше тесто отдыхать по крайней мере на 30 минут перед приготовлением. Это гарантирует, что вся мука впитается во влажную смесь, и это приведет к лучшему и более легкому переворачиванию блинов", - добавил повар.

Не забывайте о разрыхлителе

Блины могут быть сложными в приготовлении, поскольку они содержат разрыхлитель. Шеф-повар советует использовать разрыхлитель, который является как можно более свежим, чтобы получить подъем ваших блинов.

Не используйте сливочное масло

Жарка блинов на сливочном масле прекрасно подходит, но легко подгорает. Если вы действительно хотите приготовить свой таким образом, лучше добавить немного растительного масла к растопленному маслу, чтобы избежать этого.

Не перепекайте блины

Блины стоит жарить около трех минут на первой стороне, а затем примерно две минуты на другой - в зависимости от толщины.

"Надежный способ узнать, готовы ли блины к переворачиванию - это следить за маленькими пузырьками, образующимися на верх блина. Поднимите лопаткой край блина и посмотрите, золотисто-коричневый ли он золотисто-коричневый. Если да, попробуйте перевернуть", - отметил шеф.

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