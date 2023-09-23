Как сказать на украинском "первый блин комом": Авраменко дал ответ

Языковед призвал украинцев уважать себя, заботясь о чистоте своего языка.

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Как сказать на украинском "первый блин комом"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку поделился малоизвестными благозвучными поговорками, о которых мало кто слышал.

"По моим наблюдениям, из-за незнания украинских вариантов многие носители нашего языка прибегают к русским поговоркам. Например, "первый блин комом" или "на вкус и цвет товарища нет". А еще пример: "пишите письма мелким почерком", - отметил Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

По его словам, поговорка "первый блин комом" означает, что не все получается с первого раза. И в украинском языке есть такой аналог этого выражения: "перший бублик глевкий".

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"Глевким" называют плохо пропеченный хлеб. Такой, что лепится", - уточнил известный учитель Украины

Что касается выражения "на вкус и цвет товарища нет", то в украинском языке это звучит так: "на колір і смак товариш не всяк".

А шуточное выражение "пишите письма мелким почерком", которое означает "ну все, я пошел", в украинском языке имеет аналог "цілуйте тата в коліщата".

В заключение языковед призвал украинцев уважать себя, заботясь о чистоте своего языка.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно называть ягоды в нашем языке. В частности, языковед рассказал, как сказать на украинском "голубика", "клюква " и"боярышник".

Также Александр Авраменко в своем экспресс-уроке рассказывал о том, как перевести на украинский такие русские слова: "востребованный"," косноязычный", и "томный".

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