Как сказать на украинском "первый блин комом": Авраменко дал ответ

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку поделился малоизвестными благозвучными поговорками, о которых мало кто слышал.
"По моим наблюдениям, из-за незнания украинских вариантов многие носители нашего языка прибегают к русским поговоркам. Например, "первый блин комом" или "на вкус и цвет товарища нет". А еще пример: "пишите письма мелким почерком", - отметил Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".
По его словам, поговорка "первый блин комом" означает, что не все получается с первого раза. И в украинском языке есть такой аналог этого выражения: "перший бублик глевкий".
"Глевким" называют плохо пропеченный хлеб. Такой, что лепится", - уточнил известный учитель Украины
Что касается выражения "на вкус и цвет товарища нет", то в украинском языке это звучит так: "на колір і смак товариш не всяк".
А шуточное выражение "пишите письма мелким почерком", которое означает "ну все, я пошел", в украинском языке имеет аналог "цілуйте тата в коліщата".
В заключение языковед призвал украинцев уважать себя, заботясь о чистоте своего языка.
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно называть ягоды в нашем языке. В частности, языковед рассказал, как сказать на украинском "голубика", "клюква " и"боярышник".
Также Александр Авраменко в своем экспресс-уроке рассказывал о том, как перевести на украинский такие русские слова: "востребованный"," косноязычный", и "томный".
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