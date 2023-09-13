Как правильно назвать на украинским простынь: Авраменко дал ответ

Также известный учитель Украины рассказал, как на украинском языке нужно называть пододеяльник.

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Как правильно назвать украинской "простынь"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку обогатил словарный запас граждан новыми благозвучными словами на обозначение элементов постельного белья.

"Часто слышу, как легкий чехол, который надевают на одеяло, называют суржиковым "підодіяльник". Запомните, не "підодіяльник", а "підковдра", - рассказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Известный учитель Украины также рассказал о других названиях элементов постельного белья. Например, чехол из ткани, который прикрывает подушку, можно называть "наволокою" или "наволочкою". А мешок, где хранятся перья для подушки или перины, называется "напірник".

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"Запомните, не "простинь", а "простирало" или "простирадло". Кстати, не "пОдушка", а "подУшка". А вот у слова "постіль" двойное ударение: можно сказать и "пОстіль", и "постІль", - пояснил языковед.

В заключение Авраменко призвал украинцев заботиться о том, чтобы наша страна говорила грамотно.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку обогатил словарь граждан колоритными украинскими словами, которые мы незаслуженно забыли. Так, языковед ответил, как на украинском сказать "странный случай".

Также Авраменко рассказывал о распространенных ошибках в речи, которые допускают граждане. В частности, известный учитель Украины ответил, как правильно назвать "лимузин" на украинском.

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