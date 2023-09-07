Как правильно – "сьоме люте" или "сьоме лютого": Авраменко дал интересное объяснение

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно – "сьоме люте" или "сьоме лютого".
"Сегодня "сьоме люте" или "сьоме лютого"? Чтобы получить правильный ответ на этот вопрос, я предлагаю восстановить все пропущенные слова в этом предложении. А оно такое: "Сьогодні є сьоме число місяця лютого". А сейчас опустим восстановленные слова, и что получается? Правильно: "сьоме лютого", - рассказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".
Как подчеркнул языковед, "сьоме люте" – это грубая ошибка. "Люте" бывает "кошеня".
Также известный учитель Украины рассказал, как в нашем языке называют високосный год. По его словам, благозвучный аналог к словосочетанию високосный год – это "перЕступний рік". А еще издавна в народе бытует название "кас'янів рік". Это название происходит от имени преподобного Кассиана, день которого приходится именно на 29 февраля.
"В народных поговорках и легендах этот святой имеет вид мрачного и злого мужчины. Поэтому не зря говорят детям, что смотрят на ледей из-под лба: "Чому ти Касіяном дивишся?", - рассказал Авраменко.
Кто такой Александр Авраменко?
Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).
Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.
Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.
Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку обогатил словарь граждан колоритными украинскими словами, которые мы незаслуженно забыли. Так, языковед ответил, как на украинском сказать "странный случай".
Также Авраменко рассказывал о распространенных ошибках в речи, которые допускают граждане. В частности, известный учитель Украины ответил, как правильно назвать "лимузин" на украинском.
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