УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Как правильно – "сьоме люте" или "сьоме лютого": Авраменко дал интересное объяснение

Алина Дембицкая
7 сентября 2023, 19:53 обновлено 7 сентября, 19:53
29
Языковед указал на распространенную ошибку, которую украинцы допускают при согласовании слов.
Авраменко
Как правильно - "сьоме люте" или "сьоме лютого"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно – "сьоме люте" или "сьоме лютого".

"Сегодня "сьоме люте" или "сьоме лютого"? Чтобы получить правильный ответ на этот вопрос, я предлагаю восстановить все пропущенные слова в этом предложении. А оно такое: "Сьогодні є сьоме число місяця лютого". А сейчас опустим восстановленные слова, и что получается? Правильно: "сьоме лютого", - рассказал Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1".

Как подчеркнул языковед, "сьоме люте" – это грубая ошибка. "Люте" бывает "кошеня".

видео дня

Также известный учитель Украины рассказал, как в нашем языке называют високосный год. По его словам, благозвучный аналог к словосочетанию високосный год – это "перЕступний рік". А еще издавна в народе бытует название "кас'янів рік". Это название происходит от имени преподобного Кассиана, день которого приходится именно на 29 февраля.

"В народных поговорках и легендах этот святой имеет вид мрачного и злого мужчины. Поэтому не зря говорят детям, что смотрят на ледей из-под лба: "Чому ти Касіяном дивишся?", - рассказал Авраменко.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку обогатил словарь граждан колоритными украинскими словами, которые мы незаслуженно забыли. Так, языковед ответил, как на украинском сказать "странный случай".

Также Авраменко рассказывал о распространенных ошибках в речи, которые допускают граждане. В частности, известный учитель Украины ответил, как правильно назвать "лимузин" на украинском.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
украинский язык Александр Авраменко интересные новости
Реклама

Главное за день

ВСУ дают жару оккупантам на одном из направлений: испуганные россияне сдаются в плен

ВСУ дают жару оккупантам на одном из направлений: испуганные россияне сдаются в плен

18:46 Украина
Температура опустится до +8: Украину накрывает похолодание

Температура опустится до +8: Украину накрывает похолодание

17:48 Синоптик
"Будет горячо": США готовят передачу Украине новой партии кассетных снарядов - NYT

"Будет горячо": США готовят передачу Украине новой партии кассетных снарядов - NYT

16:54 Мир
Все главные новости

Последние новости

20:14

Стейк получится нежным: выбираем самое подходящее мясо

20:09

Елена Кравец высказалась, в чем беда украинских знаменитостей

19:57

"Миссис" из Херсона держалась за ручки с россиянкой на международном конкурсе

19:53

Как правильно – "сьоме люте" или "сьоме лютого": Авраменко дал интересное объяснение

19:45

"Эффективность будет выше": генерал рассказал, как будут отражать атаки РФ зимой

Киев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - КуликКиев попытаются склонить к уступкам РФ в зерновой сделке - Кулик
19:22

"Россияне должны бояться": Лайма Вайкуле сделала смелый прогноз о войне

18:50

Врежет почти 6-бальный шторм: в Украине затянулась сильная магнитная буря

18:47

Как сейчас выглядят "секретная" вдова и дети Юрия Шатунова

18:46

ВСУ дают жару оккупантам на одном из направлений: испуганные россияне сдаются в плен

Реклама
18:40

Россия вывела из Беларуси почти все свои подразделения - ГПСУ

18:14

Кума Оксаны Марченко разоблачили на пропаганде СССР и "русского мира"

17:51

Какой чай нельзя заваривать второй раз: может навредить организму

17:48

Церковный праздник 9 сентября: что нельзя делать на преподобного Пимена

17:48

Температура опустится до +8: Украину накрывает похолодание

17:21

Что нельзя делать 9 сентября: 4 запрета, которые уберегут от черной полосы

17:14

Эти продукты помогут помнить все до деталей: что лучше всего улучшает память

17:14

"РФ напала на мою страну!": в Крыму смелый парень выдал "базу" перед оккупантамиВидео

17:12

83-летний Аль Пачино разошелся с подругой через 3 месяца после рождения сына

16:54

"Будет горячо": США готовят передачу Украине новой партии кассетных снарядов - NYT

16:40

Одежда для здоровья: 5 непревзойденных тканей, в которых вам будет комфортно

Реклама
16:32

Застукали за поцелуями: ДиКаприо "приручил" очередную модель

16:18

От колонки до стиральной машины: какая домашняя техника "умеет" следить за вами

16:14

Освободитель Бучи и звезда TikTok: подробности 2 выпуска Голосу країни-13

16:12

Какие трусы для мужчин лучше всего: простые советы ошеломят "сильный пол"

16:11

Какой знак зодиака вкусно готовит: 3 прирожденных повара сведут с ума своей едой

15:59

Военные подняли флаг Украины в двух селах вблизи границы с РФВидео

15:28

Генерала, отвечавшего за ПВО Москвы, арестовали: что происходит

15:11

Сотни тысяч оккупантов согнали для штурма: в ВСУ назвали опасное направление

14:47

В Украину ворвется сильное похолодание с дождями: синоптик назвала дату

14:42

Марк Фейгин. Военное равновесие на фронте и хитрый план американцевВидеоблоги

14:36

ВСУ могут прорвать линии обороны РФ до конца года - разведка США

13:57

Женщинам, которые станут на воинский учет, ограничат выезд за границу - нардеп

13:54

Favbet Foundation передал ВСУ на фронт микроавтобус

13:40

Мама портит настроение: психолог Наталья Холоденко рассказала, что с этим делать

13:32

Буданов больше не генерал-майор: что сделал Зеленский

13:11

Потребовалась операция на плоде: беременная Кардашьян загремела больницу

13:11

Старушка-лидер "Отрядов Путина" сказала "Слава Украине": журналист разыграл пенсионерку

13:04

Когда переводят часы на зимнее время 2023: точная дата

12:47

Контрнаступление набирает обороты, ВСУ завоевывают новые позиции - Столтенберг

12:43

Лорак таки собирается выступить в Москве: бесхребетные россияне дали добро

Реклама
12:25

Верка Сердючка со сцены в Майами спела гимн Украины и показала Залужного

12:12

Мужчина умоляет власти посадить его в тюрьму: причина удивит

12:02

Войтенко публично прокомментировал обвинения экс-супруги в домашнем насилии

11:58

"Это было в Кремле": Пригожин опозорился на банкете у Путина

11:55

В НАТО невнятно отреагировали на падение беспилотника в Румынии

11:41

Гороскоп на завтра 8 сентября 2023: Весам – чудесный день, Тельцам - открытие

11:21

Китай поменял позицию насчет войны в Украине, но все равно хочет компромисса с РФ - Bloomberg

11:15

Что вы увидели первым: тест по картинке определит интроверт вы или экстраверт

10:53

Самый модный маникюр на осень 2023: начинается эра натуральных ногтей

10:21

Когда и как сильно поднимут минимальную зарплату: Шмыгаль озвучил детали

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять