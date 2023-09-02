Почему приветствие "Доброго дня!" – ошибочное: Авраменко удивил ответом

Известный учитель Украины призвал граждан беречь языковые традиции наших предков.

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Почему приветствие "Доброго дня!" – ошибочное? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно нужно здороваться.

Как отметил Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1", здороваясь утром надо использовать родительный падеж (чего?): "Доброго ранку!". А днем и вечером нужно использовать именительный падеж (что?): "Добрий день!", "Добрий вечір!".

"Вы логически спросите, А почему не "Доброго дня"?. Ответ прост: такова языковая традиция. Этикетные формулы – это устойчивые соединения слов, фразеологизмы. Вот вспомним слова из колядки, которая восходит к седой древности: "Добрий вечір, пане господарю! Син Божий народився!", - рассказал языковед. видео дня

Также он отметил, что в последнее время украинцы стали употреблять выражение "Доброї доби!". Однако, по славам Авраменко, это языковой покруч, ведь так же тогда можно было бы сказать и о других отрезках времени: "Доброї хвилини!", "Доброї секунди!".

"Нет, еще раз подчеркиваю: "Доброго ранку!", "Добрий день!", "Добрий вечір!",- подчеркнул известный учитель Украины.

В заключение языковед призвал украинцев беречь языковые традиции наших предков.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко обогатил словарь граждан колоритными украинскими словами, которые мы незаслуженно забыли. В своем экспресс-уроке известный учитель рассказал, как на украинском сказать "странный случай".

Также Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказывал о названиях птиц. В частности, он рассказал, как на украинском можно назвать аиста. Языковед озвучил аж 5 синонимов.

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