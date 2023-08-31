Почему мы говорим "після дощику в четвер": Авраменко удивил объяснением

Известный учитель напомнил украинцам, что слово "четвер" пишем без буквы "г".

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Почему мы говорим "після дощику в четвер"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал о происхождении фразеологизма "після дощику в четвер".

"Сегодня разговор о фразеологизме "після дощику в четвер". Вот, выясним, почему в этом высказывании вспоминают именно четверг, а также, почему после дождика", - сказал Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1".

Как рассказал языковед, ответ на этот вопрос кроется в славянской мифологии. Так, Перун – языческий бог войны, солнца, весны и плодородия. Он был покровителем земледельцев, ведал дождями, громами и молниями.

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"Каждый четверг Перуну приносили жертву и просили, чтобы послал дождь. Но часто четверги проходили один за другим, а дождь так и не шел. Так и произошло ироническое выражение "після дощику в четвер", то есть никогда", - сказал Авраменко.

Также известный учитель напомнил украинцам, что слово "четвер" пишем без буквы "г". Но в косвенных падежах она появляется: "четверга", "четвергом".

В заключение языковед призвал граждан изучать язык, который передали нам наши предки.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко обогатил словарь граждан колоритными украинскими словами, которые мы незаслуженно забыли. В своем экспресс-уроке известный учитель рассказал, как на украинском сказать "странный случай".

Также Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказывал о названиях птиц. В частности, он рассказал, как на украинском можно назвать аиста. Языковед озвучил аж 5 синонимов.

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