Как правильно – "листОпад" или "листопАд": Авраменко дал неожиданный ответ

Также в своем уроке языковед рассказал, как перевести на украинский русское выражение "испарились, как из яблонь дым".

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Как правильно - "листОпад" или "листопАд"? / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как говорить правильно – "листОпад" или "листопАд", а также какие клише с названиями месяцев не стоит употреблять в речи.

Как отметил Авраменко "Сніданку з 1+1", довольно часто украинцы неправильно ставят ударение на слово "листопад", делая ударение на втором слоге. На самом деле в слове "листопад" ударение нужно ставить на последнем слоге: "листопАд".

Кроме того, в своей речи украинцы также часто со словом "листопад" употребляют слово "місяць": "листопад-місяць". Однако так говорить не стоит, ведь и так понятно, что "листопад" – это один из осенних месяцев.

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Также в своем уроке языковед рассказал, как перевести на украинский русское выражение "испарились, как из яблонь дым". Авраменко подчеркнул, что арсенал народных изречений здесь богат: "було, та загуло", "як вітром здуло", "мокре місце залишилося", "як корова язиком злизала".

В заключение известный учитель Украины отметил, что заботясь о чистоте своего языка, украинцы уважают не только себя, но и своих собеседников.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Напомним, ранее Александр Авраменко рассказывал, как сказать на украинском "однофамилец". Как заметил известный учитель Украины, если вам не нравится слово "однофамилец", то можно употребить благозвучный синоним.

Также Александр Авраменко в своем экспресс-уроке по украинскому языку рассказал, как правильно называть бумажный сосуд цилиндрической формы: "стакан" или "склянка". Кроме того, Авраменко рассказал, как в народе называют пластиковый стакан.

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