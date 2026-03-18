Китай цинично использует РФ в войне с Украиной: раскрыт настоящий замысел Пекина

Китай терпит россиян, для него это сейчас расходники, убежден Роман Свитан.

Важное из заявлений Свитана:

РФ выгоднее быть "присоской" у Китая

Китай терпит россиян, для него это сейчас расходники

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор истребительной авиации Роман Свитан не согласился с мнением о том, что планомерное устранение РФ в Иране и Венесуэле ослабляет кремлевский режим.

"Наоборот, России легче. Это для нее был груз, который сейчас она сбрасывает Венесуэла и иранский режим – тот же геморрой. РФ была вынуждена этим геморроем заниматься, потому что у иранского режима аятолл было определенное влияние на Ближнем Востоке. Однако исчезновение этого механизма улучшает экономические позиции РФ, поскольку не нужно тратиться на всю эту белиберду", - подчеркнул он в интервью Главреду.

При этом эксперт высказал мнение о том, что стране-агрессору РФ выгоднее быть так называемой "присоской" у Китая.

"Китай терпит россиян, для него это сейчас расходники. Но он при этом не в минусе, ведь он дешевле покупает российские энергоносители, продает свои товары на российском рынке и пр. Но, в принципе, Россия для Китая – это такой же геморрой. В общем, сейчас Россия избавляется для трех серьезных проблем для своей экономики: Венесуэлы, Ирана и в перспективе – Кубы. Поэтому Путин и разменял три эти геморройные темы на получение профита по Украине", - добавил Гетьман.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп поговорил с Си Цзиньпином и обсудил Украину. Они договорились вместе работать над урегулированием ситуации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Китай может пойти на уступки Трампу по российской нефти. Китай, несмотря на свою внешнюю стабильность, способен действовать неожиданно.

Как ранее сообщал Главред, США готовят новый этап ужесточения санкций против России, отметил министр финансов Скотт Бессент во время разговора с журналистами.

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

