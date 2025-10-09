Укр
США готовят переговоры в Китае - раскрыто, как должна закончиться война в Украине

Юрий Берендий
9 октября 2025, 21:01
Трамп может прибегнуть к жестким действиям в отношении РФ, стремясь быстро завершить войну, однако такие договоренности могут не гарантировать мира.
Как должна закончиться война в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

О чем сказал Жмайло:

  • Россия провалила летнюю кампанию
  • Трамп готов действовать жестче в отношении России
  • Президент США готовит визит в Китай, где будет обсуждаться окончание войны в Украине

Дональд Трамп может усилить давление на Россию, чтобы заставить Путина свершить войну против Украины. Однако, важно, каким именно будет это завершение войны. Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло

По словам Жмайло, Трамп не будет применять силу против Китая, а будет действовать через экономические механизмы, опираясь на свои бизнес-навыки. В то же время Россия, по его мнению, фактически потерпела поражение в течение лета.

"Трамп уже прямо назвал Путина "бумажным тигром", который снова выставил американцев в невыгодном свете своими демонстративными жестами совместно с китайцами. Поэтому, в принципе, если Россия не уступит или не сделает какого-то более продуманного шага, чтобы снова "замылить глаза" американцам, Трамп будет готов действовать жестче. Для него важен быстрый результат - поставить галочку: "Я прекратил еще одну войну". Ему, как говорится, безразлично, что будет дальше с Украиной", - указывает эксперт

Жмайло отметил, что через несколько лет после возможных договоренностей Трамп может покинуть пост, а Путин заявит, что эти договоренности его больше не обязывают, что снова может привести к новой войне.

Он отметил, что важно завершить войну так, чтобы Россия через несколько лет не имела никаких возможностей для повторного нападения, ведь потенциальные потери для нее были бы слишком большими. В таком случае Кремль будет вынужден переключить внимание на другие регионы.

По его мнению, Трамп сейчас будет повышать напряжение, используя тему поставок Томагавков, и наблюдать за реакцией Москвы. США же будут готовить визит в Китай, чтобы найти компромисс - избежать нового конфликта и одновременно подтолкнуть все стороны к прекращению огня. Если удастся заинтересовать Пекин в завершении войны, это станет значительным прогрессом. Возможно, все ограничится лишь соглашением о прекращении огня, а мирный договор отложат, как это произошло между Северной и Южной Кореей, которые до сих пор имеют только соглашение о перемирии.

"Мир сейчас чрезвычайно динамичен, старые правила перестали действовать. Но, опять же, должно сойтись очень много факторов, чтобы это произошло", - резюмирует он.

Что означает позиция Трампа - мнение эксперта

Как писал Главред, Дональд Трамп сейчас находится в ситуации, когда еще не определился, на чьей стороне он. При этом он стремится позиционировать себя как миротворец и выступает против глобальной эскалации. Однако, как отметил авиационный эксперт и бывший инженер-испытатель КБ "Антонов" Константин Криволап, опыт показывает, что если агрессора не остановить жесткими действиями, он будет продолжать свою агрессию.

Эксперт подчеркнул, что рано или поздно Трамп осознает, что настал момент, когда больше нельзя прикрываться дипломатическими формулировками и нужно действовать решительно, без попыток угодить российскому диктатору Владимиру Путину.

"Когда именно наступит это время, я вам не скажу, потому что предсказать поведение Трампа невозможно. Здесь следует ориентироваться на действия американской администрации. А эти действия сейчас не в пользу Украины: задержки в поставках вооружения, в частности "Патриотов", ракет и прочего. Это не очень хорошо для Украины", - сказал Криволап.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, война в Украине может завершиться в течение нескольких месяцев или максимум за год, и ключевую роль в этом может сыграть позиция Китая. Об этом заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Передача Украине ракет Tomahawk способна изменить стратегию Путина, однако, по словам главы представительства США при НАТО Мэттью Уитакера, российский диктатор пока не готов к переговорам, поскольку боится выглядеть слабым.

В Вашингтоне еще не приняли окончательного решения о предоставлении Украине дальнобойных ракет типа Tomahawk. О потенциальном количестве таких ракет, которые может получить Украина, говорится в материале аналитического издания Defense Express.

О персоне: Дмитрий Жмайло

Дмитрий Жмайло - украинский военно-политический эксперт, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС). Он активно комментирует вопросы национальной безопасности, оборонной политики и международных отношений, в частности в контексте войны России против Украины. Жмайло является автором многочисленных аналитических статей и интервью, где освещает актуальные вызовы для Украины и предлагает стратегические подходы к их решению.

В своих публикациях акцентирует внимание на необходимости усиления обороноспособности Украины. Регулярно выступает в украинских медиа, где анализирует текущую ситуацию на фронте, оценивает действия противника и предоставляет прогнозы по развитию событий.

Война в Украине завершится в течение года, но при одном условии - Жмайло
