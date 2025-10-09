Укр
"Есть четкие планы": Зеленский заинтриговал заявлением о дальнобойном оружии

Руслана Заклинская
9 октября 2025, 20:43
Президент подчеркнул, что Украина координирует действия с международными партнерами, чтобы принудить Россию к миру.
Ключевые тезисы Зеленского:

  • Украина будет масштабировать применение дальнобойного оружия
  • Чем эффективнее будут удары, тем быстрее можно достичь мира
  • Киев с международными партнерами создает условия для принуждения России к миру

Украина работает над масштабированием применения дальнобойного оружия. Чем эффективнее Украина будет использовать свои дальнобойные возможности, тем быстрее можно будет достичь мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент обсудил военным командованием применение дальнобойного оружия, в частности ракет и дронов. По его словам, сейчас главная задача - быть значительно активнее во всем, что касается подготовки и выполнения дальнобойных санкций против России.

"Чем более результативной Украина будет в дальнобойности, тем быстрее мы сможем достичь мира. Украинское дальнобойное оружие становится ощутимо качественнее - мы постоянно для этого работаем. Надо так же ощутимо масштабировать применение. Есть четкие планы по этому поводу на ближайшие месяцы. Все должно быть реализовано", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил точность украинских ударов и отличие от действий российских войск.

"Украинскую меткость уже видно, должно быть больше. Это абсолютно справедливо, что Украина наносит ответные удары, точечные удары, и, в отличие от России, мы знаем, чего хотим достичь. Бесспорно, мира. Мы не ведем войну ради войны, как это делает Россия. И уже даже ХАМАС проявляет договороспособность, но не Путин. Пока что", - отметил президент.

Также Зеленский добавил, что Украина совместно с международными партнерами создает условия для принуждения России к миру. Киев поддерживает все глобальные дипломатические усилия ради мира на Ближнем Востоке и рассчитывает, что справедливое давление на Россию приведет к миру и в Украине.

Изменит ли блэкаут в Москве ход войны - мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар в комментарии Главреду даже блэкаут в Москве вряд ли изменит отношение россиян и кремлевского руководства к войне.

Эксперт также напомнил, что вокруг возможностей Украины по поражению целей обсуждались и вопросы украинских баллистических систем и новых крылатых ракет, в частности "Фламинго" с мощной боевой частью. По мнению Гончара, постоянные разговоры без реальных действий имеют негативные последствия для защиты Украины.

"Чем больше такой болтовни без действий, тем больше прилетает в Днепр, Павлоград, Запорожье, то есть туда, где всегда ковался наш ракетный меч. Агрессор будет продолжать войну, пока его не привести в состояние недееспособности. Разговоры на него не влияют", - добавил он.

Украина применила ракету "Фламинго" - новости по теме

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины нанесли удар крылатыми ракетами "Фламинго" по пограничной заставе и патрульным катерам ФСБ в Крыму вблизи Армянска. Об этом со ссылкой на источники в военных кругах сообщило издание Милитарный.

Во время атаки было выпущено три ракеты. Две попали в цель, а третья упала в 100 м. Хотя точность не идеальна, удары создали кратеры до 15 м.

По данным британского издания The Economist, Украина начала применять новые крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" для ударов по энергетической инфраструктуре России. Как говорится в публикации, эти ракеты значительно быстрее типичных беспилотников, способны лететь на высоте около 50 метров и имеют заявленную дальность более 3 000 км.

Читайте также:

Об источнике: Офис президента Украины

Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

    война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины
