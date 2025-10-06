Таких дальнобойных ударов еще не было: взрывы прогремели на сверхмощном НПЗ в РФ

Дроны смогли поразить нефтеперерабатывающий завод на расстоянии 2000 километров от украинской границы.

Что известно:

В российской Тюмени прогремели взрывы

Дроны ударили по НПЗ на расстоянии 2000 километров от границы

В России прогремели мощные взрывы. Они прогремели в 2000 километрах от украинской границы - в Тюмени. Видео уже разлетелись в Сети.

Таким образом был установлен новый рекорд дальности полета. Известно, что в РФ поврежден нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает Defense Express.

Отмечается, что на момент взрыва в этом районе даже не была объявлена воздушная тревога, ведь россияне были убеждены, что это "безопасное" место. В Тюмень смогли долететь несколько дальнобойных дронов.

Местные СМИ также подтвердили, что взрывы прогремели в районе, где расположен НПЗ. Пока неизвестно, сколько именно пострадавших и есть ли погибшие, но к месту удара поехало много машин скорой помощи.

Какой объект РФ под атакой дронов

Глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко отметил, что под ударом был Антипинский нефтеперерабатывающий завод.

"Его проектная мощность достигает 9 млн тонн сырой нефти в год", - написал он.

Предыдущий рекорд дальности удара

Издание отмечает, что предыдущий самый дальнобойный удар был во время атаки на нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в Коми 10 августа 2025 года. Он размещен на расстоянии 1700 километров от Украины. 3 октября 2025 года Украина нанесла удары по НПЗ в Орске на расстоянии 1500 км.

Как сообщал Главред, в пятницу, 3 октября, ударные беспилотники атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в городе Орск Оренбургской области страны-агрессора России. По меньшей мере 2 дрона влетели в НПЗ.

Вечером 2 октября в Пермском крае РФ прогремели мощные взрывы. Предположительно, был атакован химзавод "Азот" - крупнейший производитель азотных удобрений, который также используется для производства взрывчатки.

Также 2 октября взрывы раздавались в Саратове и нескольких районах Волгоградской области. Местные жители жаловались на громкие звуки в небе, связанные с атакой беспилотников.

