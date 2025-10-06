Таких дальнобойных ударов еще не было: взрывы прогремели на сверхмощном НПЗ в РФ

Что известно:
- В российской Тюмени прогремели взрывы
- Дроны ударили по НПЗ на расстоянии 2000 километров от границы
В России прогремели мощные взрывы. Они прогремели в 2000 километрах от украинской границы - в Тюмени. Видео уже разлетелись в Сети.
Таким образом был установлен новый рекорд дальности полета. Известно, что в РФ поврежден нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает Defense Express.
Отмечается, что на момент взрыва в этом районе даже не была объявлена воздушная тревога, ведь россияне были убеждены, что это "безопасное" место. В Тюмень смогли долететь несколько дальнобойных дронов.
Местные СМИ также подтвердили, что взрывы прогремели в районе, где расположен НПЗ. Пока неизвестно, сколько именно пострадавших и есть ли погибшие, но к месту удара поехало много машин скорой помощи.
Смотрите видео о взрывах в Тюмени:
Какой объект РФ под атакой дронов
Глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко отметил, что под ударом был Антипинский нефтеперерабатывающий завод.
"Его проектная мощность достигает 9 млн тонн сырой нефти в год", - написал он.
Предыдущий рекорд дальности удара
Издание отмечает, что предыдущий самый дальнобойный удар был во время атаки на нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Ухтанефтепереработка" в Коми 10 августа 2025 года. Он размещен на расстоянии 1700 километров от Украины. 3 октября 2025 года Украина нанесла удары по НПЗ в Орске на расстоянии 1500 км.
Удары по РФ - последние новости
Как сообщал Главред, в пятницу, 3 октября, ударные беспилотники атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", расположенный в городе Орск Оренбургской области страны-агрессора России. По меньшей мере 2 дрона влетели в НПЗ.
Вечером 2 октября в Пермском крае РФ прогремели мощные взрывы. Предположительно, был атакован химзавод "Азот" - крупнейший производитель азотных удобрений, который также используется для производства взрывчатки.
Также 2 октября взрывы раздавались в Саратове и нескольких районах Волгоградской области. Местные жители жаловались на громкие звуки в небе, связанные с атакой беспилотников.
