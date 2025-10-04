Укр
Взорван моторный отсек ракетного корабля РФ: детали мощного удара спецназа ВСУ

Алексей Тесля
4 октября 2025, 16:03
172
Военное судно "Град" считается одним из новейших представителей российского флота.
Град
Поражен ракетный корабль РФ Град / Коллаж Главред, фото УНИАН, flot.com

Главное:

  • Украинский спецназ нанес удар по малому ракетному кораблю РФ
  • Удар пришёлся на правую часть моторного отсека

Силы специальных операций Украины поделились подробностями удачной атаки на российский малый ракетный корабль "Град", которая была проведена в Карелии.

По информации пресс-службы ССО, операция состоялась 4 октября в 04:31 в акватории Онежского озера.

видео дня

Украинский спецназ нанес удар по малому ракетному кораблю проекта 21631 "Буян-М" с бортовым номером 575, когда тот находился на переходе с Балтийского моря в Каспийское.

Удар пришёлся на правую часть моторного отсека, в результате чего корабль получил серьёзные повреждения. Остальные детали операции в настоящее время уточняются.

Что известно о корабле "Град"

Военное судно считается одним из новейших представителей российского флота — он был принят в состав Балтийского флота 29 декабря 2022 года.

Основное вооружение судна — крылатые ракеты комплекса "Калибр-НК", применяемые для атак по территории Украины.

Screenshot
/ t.me/ukr_sof

Удары вглубь РФ: мнение эксперта

Российский военно-промышленный комплекс обладает уязвимостями, особенно из-за своей зависимости от иностранных компонентов. Точные удары по производственным объектам оказываются весьма эффективными — даже одно попадание способно серьёзно нарушить работу предприятия.

В совокупности с атаками на стратегическую авиацию России такие действия играют значительную роль и могут существенно повлиять на обстановку на линии фронта, считает советник министра обороны, журналист и блогер Алексей Копытько.

Ранее сообщалось о том, что в районе Онежского озера был поврежден малый ракетный корабль "Буян-М". В Генштабе отметили, что степень ущерба выясняется.

Как писал Главред, в оккупированном Крыму ранее прогремела серия взрывов. Взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.

Как сообщал Главред, ранее дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение двум заводам ВПК в российском тылу. Пожары были на заводах "Базальт" и "Сплав".

Другие новости:

Силы специальных операций Украины

Силы специальных операций (ССО) — отдельный род войск Вооружённых сил Украины.

Согласно закону "О Вооружённых Силах Украины", ССО могут привлекаться:

  • к осуществлению мер правового режима военного и чрезвычайного положения;
  • проведению информационно-психологических операций;
  • борьбе с терроризмом и пиратством;
  • мероприятиям по защите жизни, здоровья граждан и государственных объектов (имущества) за пределами Украины, обеспечению их безопасности и эвакуации;
  • мероприятиям по усилению охраны государственной границы, защите суверенных прав Украины в её исключительной (морской) экономической зоне и континентального шельфа Украины;
  • обеспечению безопасности национального морского судоходства Украины в открытом море или в местах, находящихся вне юрисдикции какого-либо государства;
  • мероприятиям по предотвращению распространения оружия массового поражения;
  • противодействию незаконной перевозке оружия и наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров в открытом море;
  • ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
  • к международным антитеррористическим операциям;
  • борьбе с пиратством и иным операциям по поддержанию мира и безопасности на основании международных договоров Украины.

Силы специальных операций созданы 28 июля 2016 года указом президента Украины при поддержке стран-членов НАТО.

В ходе войны на Донбассе провели многочисленные боевые и специальные операции на фронте и в тылу противника.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

военный корабль Силы специальных операций война России и Украины
