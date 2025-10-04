Взорван моторный отсек ракетного корабля РФ: детали мощного удара спецназа ВСУ

Военное судно "Град" считается одним из новейших представителей российского флота.

Украинский спецназ нанес удар по малому ракетному кораблю РФ

Удар пришёлся на правую часть моторного отсека

Силы специальных операций Украины поделились подробностями удачной атаки на российский малый ракетный корабль "Град", которая была проведена в Карелии.

По информации пресс-службы ССО, операция состоялась 4 октября в 04:31 в акватории Онежского озера.

Украинский спецназ нанес удар по малому ракетному кораблю проекта 21631 "Буян-М" с бортовым номером 575, когда тот находился на переходе с Балтийского моря в Каспийское.

Удар пришёлся на правую часть моторного отсека, в результате чего корабль получил серьёзные повреждения. Остальные детали операции в настоящее время уточняются.

Что известно о корабле "Град"

Военное судно считается одним из новейших представителей российского флота — он был принят в состав Балтийского флота 29 декабря 2022 года.

Основное вооружение судна — крылатые ракеты комплекса "Калибр-НК", применяемые для атак по территории Украины.

Удары вглубь РФ: мнение эксперта

Российский военно-промышленный комплекс обладает уязвимостями, особенно из-за своей зависимости от иностранных компонентов. Точные удары по производственным объектам оказываются весьма эффективными — даже одно попадание способно серьёзно нарушить работу предприятия.

В совокупности с атаками на стратегическую авиацию России такие действия играют значительную роль и могут существенно повлиять на обстановку на линии фронта, считает советник министра обороны, журналист и блогер Алексей Копытько.

Ранее сообщалось о том, что в районе Онежского озера был поврежден малый ракетный корабль "Буян-М". В Генштабе отметили, что степень ущерба выясняется.

Как писал Главред, в оккупированном Крыму ранее прогремела серия взрывов. Взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.

Как сообщал Главред, ранее дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение двум заводам ВПК в российском тылу. Пожары были на заводах "Базальт" и "Сплав".

