Взорван моторный отсек ракетного корабля РФ: детали мощного удара спецназа ВСУ

Главное:
- Украинский спецназ нанес удар по малому ракетному кораблю РФ
- Удар пришёлся на правую часть моторного отсека
Силы специальных операций Украины поделились подробностями удачной атаки на российский малый ракетный корабль "Град", которая была проведена в Карелии.
По информации пресс-службы ССО, операция состоялась 4 октября в 04:31 в акватории Онежского озера.
Украинский спецназ нанес удар по малому ракетному кораблю проекта 21631 "Буян-М" с бортовым номером 575, когда тот находился на переходе с Балтийского моря в Каспийское.
Удар пришёлся на правую часть моторного отсека, в результате чего корабль получил серьёзные повреждения. Остальные детали операции в настоящее время уточняются.
Что известно о корабле "Град"
Военное судно считается одним из новейших представителей российского флота — он был принят в состав Балтийского флота 29 декабря 2022 года.
Основное вооружение судна — крылатые ракеты комплекса "Калибр-НК", применяемые для атак по территории Украины.
Удары вглубь РФ: мнение эксперта
Российский военно-промышленный комплекс обладает уязвимостями, особенно из-за своей зависимости от иностранных компонентов. Точные удары по производственным объектам оказываются весьма эффективными — даже одно попадание способно серьёзно нарушить работу предприятия.
В совокупности с атаками на стратегическую авиацию России такие действия играют значительную роль и могут существенно повлиять на обстановку на линии фронта, считает советник министра обороны, журналист и блогер Алексей Копытько.
Ранее сообщалось о том, что в районе Онежского озера был поврежден малый ракетный корабль "Буян-М". В Генштабе отметили, что степень ущерба выясняется.
Как писал Главред, в оккупированном Крыму ранее прогремела серия взрывов. Взрывы были слышны в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.
Как сообщал Главред, ранее дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение двум заводам ВПК в российском тылу. Пожары были на заводах "Базальт" и "Сплав".
Силы специальных операций Украины
Силы специальных операций (ССО) — отдельный род войск Вооружённых сил Украины.
Согласно закону "О Вооружённых Силах Украины", ССО могут привлекаться:
- к осуществлению мер правового режима военного и чрезвычайного положения;
- проведению информационно-психологических операций;
- борьбе с терроризмом и пиратством;
- мероприятиям по защите жизни, здоровья граждан и государственных объектов (имущества) за пределами Украины, обеспечению их безопасности и эвакуации;
- мероприятиям по усилению охраны государственной границы, защите суверенных прав Украины в её исключительной (морской) экономической зоне и континентального шельфа Украины;
- обеспечению безопасности национального морского судоходства Украины в открытом море или в местах, находящихся вне юрисдикции какого-либо государства;
- мероприятиям по предотвращению распространения оружия массового поражения;
- противодействию незаконной перевозке оружия и наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров в открытом море;
- ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- к международным антитеррористическим операциям;
- борьбе с пиратством и иным операциям по поддержанию мира и безопасности на основании международных договоров Украины.
Силы специальных операций созданы 28 июля 2016 года указом президента Украины при поддержке стран-членов НАТО.
В ходе войны на Донбассе провели многочисленные боевые и специальные операции на фронте и в тылу противника.
